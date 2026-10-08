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Causa ANDIS: sobreseyeron al jefe de sistemas de la Suizo Argentina

La decisión fue adoptada por los jueces de la Sala I de la Cámara Federal. Era investigado por obstaculizar la investigación.

08/10/2026 | 15:42Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

FOTO: La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

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La Cámara Federal sobreseyó a Hernán Daniel Díaz, jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina, quien era investigado por obstaculizar la investigación por la causa ANDIS.

La decisión fue tomada por los jueces de la Sala 1, Pablo Daniel Bertuzzi, Mariano Llorens y Pablo Yadarola, por “no poder afirmarse la existencia del dolo requerido por el tipo penal previsto”.

Díaz había quedado en la mira por no entregar las contraseñas de los correos electrónicos de la droguería y negarle el acceso a las autoridades, en el marco de un allanamiento que se realizó en la causa por presuntas coimas en el área de discapacidad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En su momento, dijo que no iba a llevar a cabo el blanqueo de contraseñas por no tener la autorización de sus dueños, motivo por el cual se le imputó el delito de desobediencia a un funcionario público. En abril de este año fue citado a declarar y entregó un escrito en el que defendió su postura.

Los jueces Bertuzzi y Yadarola aprobaron su sobreseimiento por considerar que el accionar de Díaz “resulta incompatible con la existencia de una voluntad general de desconocer la autoridad judicial”, ya que el abogado de la droguería le comentó que no estaba obligado a cooperar.

Por su parte, Llorens también adhirió al sobreseimiento pero apuntó que su intervención en el procedimiento “respondía exclusivamente a sus conocimientos técnicos en materia de sistemas y no podía, por ello, discernir por sí mismo si la asistencia requerida en ese punto era, o no, jurídicamente exigible a su persona.”

Lectura rápida

¿Qué decidió la Cámara Federal? La Cámara Federal sobreseyó a Hernán Daniel Díaz por no poder afirmarse la existencia del dolo requerido por el tipo penal previsto.

¿Quiénes tomaron la decisión? La decisión fue tomada por los jueces Pablo Daniel Bertuzzi, Mariano Llorens y Pablo Yadarola.

¿Cuándo fue citado a declarar Díaz? Díaz fue citado a declarar en abril de este año.

¿Dónde se realizó el allanamiento? El allanamiento se realizó en el marco de la causa por presuntas coimas en el área de discapacidad.

¿Por qué se le imputó un delito? Se le imputó el delito de desobediencia a un funcionario público por no entregar las contraseñas de los correos electrónicos de la droguería.

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