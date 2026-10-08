Descubren fósiles de Homo erectus 200,000 años antes de lo previsto en Sudáfrica

Un equipo de arqueólogos de la Universidad La Trobe anunció el descubrimiento de 18 fósiles de homínidos en Sudáfrica, entre los cuales se encuentra un fragmento de cráneo de Homo erectus. Este hallazgo aporta evidencia que sugiere que esta especie existió en el sur de África hace aproximadamente 2 millones de años, lo que representa una anticipación de 200,000 años respecto a las estimaciones anteriores.

La colección de fósiles también incluye restos de Paranthropus robustus, indicando que esta especie estaba experimentando cambios evolutivos graduales en respuesta a las condiciones climáticas y ambientales cambiantes.

Fósiles del Cradle of Humankind

Los restos fueron encontrados en la cantera Drimolen Main, ubicada en el conocido Cradle of Humankind, uno de los sitios más ricos en fósiles de antiguos parientes humanos. Aunque la cantera fue descubierta en 1992 y excavada hasta 2019, muchos de los fósiles recuperados nunca habían sido descritos formalmente y permanecieron en gran medida desconocidos para la ciencia.

Investigadores de La Trobe, en colaboración con colegas de Sudáfrica y Estados Unidos, analizaron y describieron estos 18 fósiles, que han sido clasificados como Homo erectus y P. robustus.

En un estudio publicado en Annals of Human Biology, el equipo reportó el primer fósil conocido de un adulto de Homo erectus de Drimolen. Este espécimen tiene alrededor de 2 millones de años, lo que lo convierte en aproximadamente 200,000 años más antiguo que otros fósiles de adultos de Homo erectus hallados en diferentes lugares, incluyendo los de Dmanisi en Georgia, que datan de aproximadamente 1.8 millones de años.

El investigador principal, Dr. Jesse Martin, explicó: "Homo erectus es la primera especie de homínido que los investigadores coinciden en que encaja dentro de nuestro propio género Homo y que probablemente es directamente ancestral a nosotros. Drimolen preserva evidencia de la primera aparición de esta especie hace 2 millones de años; sin embargo, el fósil original, DNH 134, pertenecía a un niño de entre dos y cuatro años, y había incertidumbre sobre cómo podría haber sido la versión adulta".

El Dr. Martin continuó: "Este artículo publica un nuevo fósil adulto atribuido a Homo erectus, DNH 127, proporcionando una confirmación adicional de que esta especie apareció por primera vez en el sur de África hace 2 millones de años".

Dos parientes humanos tomaron caminos evolutivos diferentes

Los nuevos fósiles también ofrecen evidencia de que P. robustus evolucionó con el tiempo. Entre hace 2 millones y 1.8 millones de años, esta especie desarrolló dientes más grandes y músculos de masticación más poderosos.

El Dr. Martin destacó la diferencia con Homo erectus: mientras esta última especie estaba desarrollando un cerebro más grande y dientes molares más pequeños, posiblemente como resultado de una dieta más carnívora, P. robustus conservó un cerebro solo ligeramente más grande que el de los chimpancés, al mismo tiempo que evolucionó enormes molares adecuados para triturar y aplastar alimentos duros, funcionando como un mortero y una maja.

"Estas dos especies humanas compartieron el mismo paisaje y ambos están preservados en la cueva de Drimolen. Aunque sabemos que Homo erectus y la línea que conduce a nosotros fueron la que finalmente tuvo éxito, hace 2 millones de años P. robustus superaba a Homo erectus en Drimolen por más de diez a uno. Durante este período, nuestros ancestros parecían ser la opción menos probable para sobrevivir", comentó el Dr. Martin.

Los fósiles revelan la evolución en acción

Los fósiles de Drimolen también ayudan a los investigadores a comparar poblaciones de P. robustus separadas por unos 200,000 años. "Este artículo confirma que los fósiles de P. robustus de la cueva de Drimolen, que tiene 2 millones de años, son ligeramente pero significativamente diferentes de los fósiles de P. robustus de la cueva de Swartkrans, que tiene 1.8 millones de años".

"Durante este período de 200,000 años, los dientes de P. robustus se hicieron aún más grandes, al igual que los músculos asociados con la masticación. Los fósiles de homínidos son tan raros que, generalmente, las diferencias entre ellos son enormes, y los investigadores deben hacer conjeturas educadas sobre lo que existió en las partes faltantes del registro fósil.

Sin embargo, el gran número de fósiles de Drimolen, algunos de los cuales se publican en este artículo, permite una visión sin precedentes de los cambios microevolutivos que dieron forma a nuestros ancestros humanos. El Dr. Martin mencionó que los investigadores ya habían reconocido que la población de P. robustus de Drimolen era lo suficientemente distintiva como para recibir una designación de subespecie separada, P. robustus ukusa. Los nuevos fósiles descritos proporcionan apoyo adicional para esa clasificación formal.

La investigación involucró a científicos de los Laboratorios de Paleociencia, el Departamento de Arqueología e Historia de La Trobe University, el Instituto de Paleo-investigación de la Universidad de Johannesburgo, el Instituto de Estudios Evolutivos de la Universidad de Witwatersrand, y el Departamento de Antropología de la Universidad de Washington.