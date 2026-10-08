Un hallazgo inesperado: descubren un código genético que desafía las reglas de la biología

Un experimento rutinario en un organismo microscópico de un estanque de agua dulce llevó a científicos a un descubrimiento genético extraordinario. Este diminuto ser reveló una forma de interpretar las instrucciones del ADN que nunca había sido documentada, desafiando una suposición ampliamente aceptada sobre el funcionamiento del código genético.

La sorpresa se presentó cuando los investigadores examinaron un protista desconocido denominado Oligohymenophorea sp. PL0344. Dos señales genéticas que normalmente indican a las células que deben detener la producción de proteínas asumieron funciones completamente diferentes. Aún más notable, estas señales fueron reasignadas a dos aminoácidos distintos, rompiendo un patrón que los científicos creían estrechamente vinculado por la evolución.

Este descubrimiento, publicado en PLOS Genetics en octubre de 2023, reveló un nivel inesperado de flexibilidad en uno de los sistemas biológicos más fundamentales. Investigaciones posteriores identificaron variaciones adicionales del código genético en microorganismos relacionados, sugiriendo que podrían existir muchas más sorpresas en el mundo microscópico.

Un descubrimiento genético accidental en un estanque de agua dulce

El Dr. Jamie McGowan, quien era científico postdoctoral en el Earlham Institute, hizo este hallazgo mientras estudiaba un protista recolectado de un estanque en los Oxford University Parks en Inglaterra. El proyecto había sido diseñado originalmente para probar un método de secuenciación de ADN capaz de analizar cantidades extremadamente pequeñas de material genético, potencialmente de una sola célula. McGowan trabajó junto a científicos del Earlham Institute y un grupo de investigación liderado por el Profesor Thomas Richards en la Universidad de Oxford.

En lugar de investigar la evolución del código genético, los investigadores intentaban mejorar las herramientas disponibles para estudiar organismos que son difíciles de cultivar y analizar en laboratorios. Sin embargo, al ensamblar y examinar el genoma del organismo, notaron algo inesperado. El protista pertenecía a una especie previamente no identificada y sus instrucciones genéticas parecían operar de acuerdo a un conjunto inusual de reglas.

El Dr. McGowan comentó: "Es pura suerte que eligimos este protista para probar nuestra secuenciación, y muestra lo que hay allá afuera, destacando cuánto desconocemos sobre la genética de los protistas".

¿Qué son los protistas y por qué son tan inusuales?

Los protistas son uno de los grupos de organismos más diversos y menos comprendidos en la Tierra. Muchos son unicelulares y son demasiado pequeños para ser vistos sin un microscopio. Ejemplos familiares incluyen amebas, diversas algas y diatomeas, organismos microscópicos que a menudo se encuentran en ambientes acuáticos. Sin embargo, no todos los protistas son diminutos; el amplio grupo también incluye organismos como algas pardas, mohos mucilaginosos y algas rojas, algunos de los cuales crecen en estructuras grandes y complejas.

Este grupo es tan variado que los científicos generalmente definen a sus miembros excluyendo otras ramas principales de la vida. "La definición de un protista es amplia: esencialmente, es cualquier organismo eucariota que no es un animal, planta o hongo", dijo el Dr. McGowan. "Esto es muy general, y eso se debe a que los protistas son un grupo extremadamente variable".

Los eucariotas son organismos cuyas células contienen un núcleo, un compartimento especializado que alberga la mayor parte de su material genético. Los humanos, otros animales, plantas, hongos y protistas pertenecen a esta amplia categoría. El organismo en el centro del descubrimiento pertenece a un grupo de protistas llamados ciliados, que típicamente nadan utilizando estructuras similares a cabellos llamadas cilios, que se mueven en patrones coordinados para propulsarse en el agua.

Los ciliados son comunes en ambientes de agua dulce y marina. También son particularmente interesantes para los genetistas porque algunos han evolucionado formas inusuales de interpretar las instrucciones del ADN.

Cómo el código genético indica a las células cuándo detenerse

Para entender por qué este descubrimiento fue tan inesperado, es útil saber cómo las células convierten la información genética en proteínas. El ADN actúa como un manual de instrucciones, almacenando la información que las células necesitan para construir y mantener sus estructuras. Sin embargo, esas instrucciones deben ser traducidas en moléculas físicas antes de que puedan llevar a cabo funciones biológicas.

El proceso comienza cuando una sección de ADN se copia en ARN mensajero, una molécula que transporta las instrucciones genéticas a la maquinaria productora de proteínas de la célula. Luego, una estructura llamada ribosoma lee la secuencia de ARN tres letras a la vez. Cada grupo de tres letras se conoce como un codón, y la mayoría de los codones especifican uno de los aminoácidos que sirven como bloques de construcción de las proteínas.

A medida que se conectan los aminoácidos, forman una cadena que puede plegarse en una estructura tridimensional. La proteína resultante puede funcionar como una enzima, proporcionar soporte estructural, transportar moléculas o realizar innumerables otras tareas celulares.

En la notación del ADN, una secuencia codificadora de proteínas comúnmente comienza con un codón de inicio (ATG) y termina con un codón de parada (normalmente TAA, TAG o TGA). Estos codones de parada funcionan como signos de puntuación. Indican al ribosoma que ha llegado al final de las instrucciones para una proteína particular y que debe liberar la cadena completada.

Cuando las instrucciones se copian en ARN, la letra T es reemplazada por U. En consecuencia, los codones de parada correspondientes en ARN se escriben como UAA, UAG y UGA. A través de la mayoría de las formas de vida, estas señales han mantenido las mismas funciones básicas durante un extraordinario período de historia evolutiva. Sin embargo, la naturaleza ha encontrado ocasionalmente formas de eludir las reglas habituales.

Los científicos encuentran dos señales genéticas de parada con significados diferentes

Los investigadores han sabido durante décadas que algunos organismos utilizan versiones modificadas del código genético. Estas variaciones son poco comunes en la vida en general, pero los ciliados son particularmente ricos en ejemplos. En ciertos ciliados, los codones de parada han evolucionado para especificar aminoácidos en lugar de terminar la producción de proteínas.

Hasta hace relativamente poco tiempo, un patrón parecía especialmente consistente. Dos de los codones de parada convencionales, TAA y TAG, casi siempre mantuvieron el mismo significado. Cuando sus funciones cambiaron, ambos generalmente llegaron a especificar el mismo aminoácido. Esto sugirió que las dos señales estaban restringidas a evolucionar juntas.

"En casi todos los demás casos que conocemos, TAA y TAG cambian en tándem", explicó el Dr. McGowan. "Cuando no son codones de parada, cada uno especifica el mismo aminoácido".

El genoma de Oligohymenophorea sp. PL0344 contó una historia diferente. En lugar de funcionar como señales de parada, TAA y TAG parecieron codificar aminoácidos completamente diferentes. TAA especificó lisina, mientras que TAG especificó ácido glutámico. Ambos aminoácidos son componentes comunes de las proteínas, pero tienen propiedades químicas y roles biológicos diferentes.

Mientras tanto, TGA permaneció como el único codón de parada convencional del organismo. Los hallazgos representaron el primer ejemplo reportado de un código genético en el que tanto TAA como TAG habían sido reasignados para codificar dos aminoácidos diferentes. Esta distinción es importante porque muestra que la relación evolutiva entre los dos codones no es tan restrictiva como los científicos habían asumido.

"Esto es extremadamente inusual", dijo el Dr. McGowan. "No tenemos conocimiento de ningún otro caso donde estos codones de parada estén vinculados a dos aminoácidos diferentes. Rompe algunas de las reglas que pensábamos conocer sobre la traducción de genes; estos dos codones se pensaban acoplados".

Cómo este organismo microscópico hace funcionar el código inusual

Investigaciones adicionales revelaron pistas sobre cómo el protista logra funcionar con sus instrucciones genéticas poco convencionales. Los investigadores identificaron genes de ARN de transferencia especializados asociados con los codones reasignados. Las moléculas de ARN de transferencia actúan como intérpretes durante la producción de proteínas, ayudando a emparejar las instrucciones en el ARN mensajero con los aminoácidos correctos. Su presencia respaldó la conclusión de que el inusual código genético era una característica genuina del organismo en lugar de un error de secuenciación.

El equipo también encontró un número inesperadamente alto de codones de parada TGA en regiones de ADN inmediatamente posteriores a las secuencias codificadoras de proteínas. Estas señales de parada adicionales podrían actuar como un sistema de respaldo. Si el ribosoma accidentalmente continúa leyendo más allá del final previsto de una proteína, un segundo codón de parada puede evitar que se extienda demasiado la proteína. Esa protección podría ser particularmente valiosa en un organismo que depende de solo uno de los tres codones de parada convencionales.

Aunque los investigadores no pudieron establecer exactamente cómo evolucionó el código inusual, los hallazgos demostraron que la maquinaria responsable de traducir la información genética puede ser mucho más adaptable de lo que se había apreciado anteriormente.

Investigaciones posteriores revelan más sorpresas del código genético

El descubrimiento original también abrió la puerta a una pregunta más amplia: ¿cuántos otros microorganismos están utilizando códigos genéticos que los científicos aún no han reconocido? En diciembre de 2024, McGowan y sus colegas publicaron hallazgos adicionales en PLOS Genetics mostrando que cambios inusuales en el código genético habían ocurrido de manera independiente en varias otras líneas de ciliados.

El equipo investigó información genética de un grupo de ciliados conocido como Phyllopharyngea, incluidos datos genómicos recolectados a través del proyecto TARA Oceans, un esfuerzo internacional para estudiar la vida marina y su diversidad genética. Su análisis identificó tres especies de ciliados previamente no cultivadas en las que UAG, normalmente un codón de parada, parecía especificar leucina en su lugar.

Estos organismos provenían de muestras asociadas con los océanos Ártico y Antártico. Los investigadores también examinaron conjuntos de datos genómicos existentes e identificaron dos ciliados adicionales, Hartmannula sinica y Trochilia petrani, en los que UAG parecía codificar glutamina. Comparaciones evolutivas sugirieron que estos cambios surgieron de manera independiente en al menos tres ocasiones.

Es importante destacar que los códigos genéticos no eran idénticos al sistema inusual encontrado en Oligohymenophorea sp. PL0344. En los cinco ciliados examinados en la investigación de 2024, UAA permaneció como una señal de parada mientras que UAG había adquirido un significado diferente. Aun así, los hallazgos proporcionaron más evidencia de que estas dos señales genéticas no siempre tienen que evolucionar juntas.

Más que una curiosidad aislada, el descubrimiento original ayudó a iluminar un patrón mucho más amplio de flexibilidad del código genético entre los ciliados.

Los científicos siguen descubriendo la diversidad oculta de los protistas

La búsqueda de biología inesperada en organismos microscópicos ha continuado más allá del propio código genético. En marzo de 2026, investigadores del Earlham Institute y de la Universidad de Oxford informaron otro descubrimiento posible gracias a técnicas diseñadas para secuenciar células individuales. Su estudio, publicado en Microbial Genomics, investigó Bodo, un grupo de protistas comunes que se encuentran en agua dulce, agua salobre y suelo. Al analizar solo siete células no cultivadas, los científicos identificaron tres linajes evolutivos previamente no reconocidos, cada uno asociado con su propio compañero bacteriano viviendo dentro del organismo.

El trabajo no demostró los mismos cambios en el código genético encontrados en PL0344. En cambio, mostró cuánta diversidad biológica puede permanecer oculta cuando los investigadores dependen principalmente de organismos que son fáciles de cultivar en laboratorios. Junto con los descubrimientos del código genético, estos hallazgos demuestran el valor de examinar microorganismos que han recibido relativamente poca atención científica.

Mejores tecnologías de secuenciación podrían revelar códigos genéticos adicionales no convencionales, relaciones inesperadas entre organismos y formas previamente desconocidas en las que las células funcionan.

La naturaleza puede tener más reglas genéticas que romper

Para los científicos, los códigos genéticos inusuales ofrecen más que curiosidades biológicas. Proporcionan oportunidades para investigar por qué el código genético es tan consistente en la mayoría de las formas de vida y cómo los cambios evolutivos pueden alterar a veces sus instrucciones fundamentales. Comprender estas variaciones naturales también podría informar esfuerzos en biología sintética, donde los investigadores intentan modificar códigos genéticos para otorgar a las células nuevas capacidades o permitirles producir proteínas con propiedades inusuales.

Sin embargo, las fuerzas evolutivas responsables de la extraordinaria diversidad de códigos genéticos entre los ciliados siguen siendo incompletamente entendidas. Lo que comenzó como un experimento de secuenciación rutinario finalmente reveló que incluso algunas de las reglas más familiares de la biología tienen excepciones notables. Como observó el Dr. McGowan: "Los científicos intentan diseñar nuevos códigos genéticos, pero también están ahí en la naturaleza. Hay cosas fascinantes que podemos encontrar, si las buscamos. O, en este caso, cuando no las estamos buscando."