FOTO: Detienen a hombre con antecedentes por agredir a un policía en el subte de Buenos Aires

Buenos Aires, 8 de octubre (NA) -- Un individuo de 44 años, con antecedentes por atentados, fue detenido este jueves en una estación de subte tras agredir a un oficial de policía que se encontraba realizando su trabajo en el momento del incidente.

La detención se llevó a cabo en la estación Primera Junta de la línea A, donde el oficial de la Policía de la Ciudad se vio obligado a solicitar apoyo para lograr la aprehensión del agresor.

El conflicto se desató cuando el hombre ingresó por la puerta de emergencia del subte y golpeó en el rostro al efectivo. Posteriormente, con la asistencia de un pasajero, fue detenido y puesto a disposición de la UFLA Oeste, que está bajo la dirección de Ezequiel Gradela. Este último determinó que fuera necesaria la intervención del SAME psiquiátrico.

El detenido, que ya contaba con seis antecedentes entre 2019 y 2021 por delitos como atentado, resistencia a la autoridad, desobediencia y violencia familiar, también portaba una bolsa con marihuana al momento de su detención.