Un consorcio ofreció US$340 millones y quedó cerca de controlar el 90% de las acciones de AySA

El consorcio encabezado por Rowing presentó una oferta de US$340,2 millones por el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y quedó como el principal candidato para asumir el control de la empresa que presta servicios de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La propuesta se conoció este jueves durante la apertura de los sobres económicos y superó en US$55,2 millones a la del consorcio liderado por Roggio, que ofreció US$285 millones, según informó el Ministerio de Economía. La operación todavía debe pasar por la evaluación de las ofertas y la adjudicación formal.

La licitación comprende la venta de la totalidad de la participación estatal, equivalente al 90% del capital de AySA. El 10% restante continuará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.

El grupo que presentó la oferta más alta está integrado por Rowing, la empresa de ingeniería y construcciones de Walter Román; Transclor; la brasileña Arcos Saneamento e Participações; y el vehículo de inversión PHX Aqua AR B.V.

Entre sus integrantes se encuentra Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, proveedora del policloruro de aluminio que AySA utiliza para potabilizar el agua. El empresario también es socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor, la distribuidora eléctrica del norte del AMBA. Arcos será la operadora técnica del consorcio si se concreta la adjudicación.

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Tras la apertura de los sobres, las propuestas deberán ser revisadas antes de avanzar con la preadjudicación y la adjudicación definitiva. La asunción del nuevo operador podría concretarse durante el primer bimestre de 2027. El contrato de concesión tiene una duración de 30 años, con posibilidad de extenderse por hasta diez años adicionales.

El futuro concesionario deberá ejecutar un plan de acción para el período 2027-2031 por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA, de acuerdo con las condiciones difundidas por Economía.

El programa prevé aproximadamente $1,13 billones para obras, $1,15 billones para mantenimiento, $315.761 millones para mejoras y $296.166 millones para operación. Los recursos deberán destinarse a ampliar la cobertura, renovar la infraestructura, mejorar la eficiencia y sostener la calidad del servicio.

Según el comunicado oficial, las metas para 2031 son una cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas. Al finalizar el plazo inicial de la concesión, esos niveles deberán alcanzar como mínimo el 90% y el 75%, respectivamente.

AySA presta servicios en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense, entre ellos La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, General San Martín, San Isidro, Tigre, Florencio Varela, Merlo y Morón.