El oficialismo dejó sin quórum la sesión para forzar el apartamiento de Alejandra Ferrero

La Legislatura de Córdoba se vio envuelta en un escándalo reciente cuando el bloque oficialista decidió levantarse y dejar sin quórum la sesión. El objetivo era forzar el apartamiento de la legisladora Alejandra Ferrero, del radicalismo.

Desde el oficialismo argumentan que no habrá diálogo y que no retomarán la actividad legislativa hasta que Ferrero firme su pedido de licencia. Acusan a su exasesor, Omar Ludueña, imputado y detenido por abuso sexual, de presentar condiciones similares a otros casos en la oposición.

El legislador Gregorio Hernández Maqueda calificó esta situación como una “extorsión democrática” y denunció que “están planteando un golpe a la voluntad democrática del pueblo”. Asegura que la Legislatura debe sesionar para “nombrar jueces y solucionar problemas a los 4 millones de cordobeses”.

El conflicto surge en un contexto en el que la oposición también había demandado la renuncia del legislador Ramón Flores, vinculado a delitos graves que se encuentran bajo investigación. El peronismo alegó que la retirada de Ferrero responde a este antecedente, lo que genera un clima tenso en la unicameral.

Ferrero, por su parte, sostiene que enfrenta una situación de “extorsión” y afirma que las comparaciones entre su caso y otros en la provincia no son válidas. Desde ambos sectores se agudizan las tensiones y se intensifica la disputa política en el recinto.

Informe de Guillermo López.