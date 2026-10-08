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El oficialismo dejó sin quórum la sesión para forzar el apartamiento de Alejandra Ferrero

Acusan a la legisladora radical de no firmar su licencia mientras su exasesor, Omar Ludueña, está detenido por abuso sexual.  

08/10/2026 | 07:51Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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La Legislatura de Córdoba se vio envuelta en un escándalo reciente cuando el bloque oficialista decidió levantarse y dejar sin quórum la sesión. El objetivo era forzar el apartamiento de la legisladora Alejandra Ferrero, del radicalismo.

Desde el oficialismo argumentan que no habrá diálogo y que no retomarán la actividad legislativa hasta que Ferrero firme su pedido de licencia. Acusan a su exasesor, Omar Ludueña, imputado y detenido por abuso sexual, de presentar condiciones similares a otros casos en la oposición.

El legislador Gregorio Hernández Maqueda calificó esta situación como una “extorsión democrática” y denunció que “están planteando un golpe a la voluntad democrática del pueblo”. Asegura que la Legislatura debe sesionar para “nombrar jueces y solucionar problemas a los 4 millones de cordobeses”.

El conflicto surge en un contexto en el que la oposición también había demandado la renuncia del legislador Ramón Flores, vinculado a delitos graves que se encuentran bajo investigación. El peronismo alegó que la retirada de Ferrero responde a este antecedente, lo que genera un clima tenso en la unicameral.

Ferrero, por su parte, sostiene que enfrenta una situación de “extorsión” y afirma que las comparaciones entre su caso y otros en la provincia no son válidas. Desde ambos sectores se agudizan las tensiones y se intensifica la disputa política en el recinto.

Informe de Guillermo López.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en la Legislatura de Córdoba? El bloque oficialista dejó sin quórum la sesión para forzar el apartamiento de la legisladora Alejandra Ferrero.

¿Quiénes están involucrados en el conflicto? La legisladora Alejandra Ferrero, su exasesor Omar Ludueña, y el legislador Gregorio Hernández Maqueda.

¿Cuándo ocurrió este acontecimiento? Recientemente, aunque no se especifica una fecha exacta en el texto.

¿Dónde se desarrolla esta situación? En la Legislatura de Córdoba.

¿Por qué se generó este conflicto? Por la demanda de licencia de Ferrero y la relación con el caso de Ramón Flores, implicado en delitos graves.

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