Lionel Messi sorprende a los hinchas de River con un regalo especial en su despedida

FOTO: Lionel Messi dejó una remera de la Selección argentina firmada con dedicatoria para los hinchas de River.

Buenos Aires, 7 de octubre (NA) -- En una emotiva ceremonia, el destacado futbolista Lionel Messi hizo un regalo significativo a los hinchas de River Plate al obsequiar una camiseta de la edición especial que utilizó en su despedida de la Selección argentina. La camiseta, que lleva una dedicatoria que dice "para la gente de River, con mucho cariño." fue firmada por el astro rosarino y quedará como parte de la exposición en el museo del club ubicado en Núñez.

Este gesto de Messi se produjo en un ambiente de reciprocidad, donde también recibió obsequios de la dirigencia de River Plate, liderada por su presidente Stefano Di Carlo. En la previa de un partido contra Benín, que finalizó con una clara victoria de 3-0, el jugador fue honrado con una plaqueta, el carnet de socio honorífico y una camiseta personalizada con su nombre y número.

El homenaje a Messi se llevó a cabo en reconocimiento a su trayectoria en la Selección argentina, donde se retiró con un impresionante récord de 23 victorias, 6 empates y 0 derrotas en 29 partidos disputados en el estadio El Monumental.

Durante su emotivo discurso de despedida, Lionel expresó palabras que resonarán en la memoria de los hinchas riverplatenses: "En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera". Esta afirmación se refiere al memorable partido en el que Argentina se enfrentó a Panamá, donde el capitán marcó un gol, celebrando con el público tras su consagración en el Mundial de Qatar 2022.

La noche del pasado martes, el Monumental se convirtió en un escenario lleno de hinchas, amigos y familiares que se reunieron para presenciar los últimos momentos de Messi con la indumentaria celeste y blanca, cerrando así un capítulo inolvidable de su carrera internacional.