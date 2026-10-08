FOTO: El hijo de María Victoria Caillava declara en el juicio por el caso Loan

Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- Jorge Luciano Bertón, hijo de la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, uno de los acusados en el caso por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, comparece este jueves en el juicio que se realiza en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, Bertón prestará declaración ante el Tribunal Federal de Corrientes, conformado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte.

El testigo es un oficial de la Policía Federal, convocado por el fiscal federal Carlos Schaefer, quien también citó a Silvana Beatriz Romero, otra integrante de la fuerza, y a Mario Justo "Wacha" González, un vecino del paraje Algarrobal.

En la jornada del miércoles, Caillava declaró por primera vez, describiendo un almuerzo en la casa de su abuela Catalina como "normal y tranquilo", afirmando que todos conversaban entre sí y que el encuentro finalizó a las 13:40, cuando las mujeres comenzaron a lavar los platos y los niños se dispersaron.

Sobre la desaparición de Loan, Caillava relató que el día de los hechos, su esposo le sugirió irse antes de que comenzara un partido de fútbol de River Plate. "Le dije que me espere porque quería llevarme unas mandarinas", explicó.

Detalló que Catalina pidió a las niñas que trajeran una bolsa para bajar las mandarinas, que estaban cerca de donde almorzaron. En ese momento, escuchó el celular de Laudelina Peña sonar, y al contestar, preguntó si Loan había llegado.

En su declaración, Caillava afirmó: "Yo le dije 'bueno, nosotros nos vamos'. Lo dije con naturalidad porque no sabíamos que ellos se habían ido a buscar una planta de naranjas a 600 metros de la casa".

Continuando su relato, mencionó que no pararon en el trayecto hacia la Ruta Nacional Nº123, ya que el camino estaba en malas condiciones, transitando a menos de 20 kilómetros por hora.

En su testimonio, Caillava expresó: "Siento un aprecio muy especial por la abuela Catalina" y negó haber atropellado al menor, indicando que esa versión les "conviene" a varias personas.