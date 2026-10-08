Cierre del consulado británico en Jerusalén genera tensiones diplomáticas entre Israel y Reino Unido

FOTO: "Jerusalén Este es un territorio ocupado", declaró el ministro de Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband.

Buenos Aires, 8 octubre (NA) — Gideon Sa’ar, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, informó que el Consulado General del Reino Unido en Jerusalén ha cesado sus operaciones, en respuesta a una serie de acciones británicas que han sido percibidas como hostiles.

"Como anuncié, el Consulado británico en Jerusalén concluyó hoy sus funciones. El cónsul general y 19 diplomáticos finalizan sus misiones y abandonarán Israel", comunicó Sa’ar a través de un mensaje en la red social X, resaltando la decisión tomada por el Gobierno israelí.

Este consulado, ubicado en Jerusalén Este, es considerado la principal misión diplomática de Reino Unido para interactuar con los palestinos. Según la Agencia Noticias Argentinas, esta medida se había anticipado en septiembre y ha entrado en vigor este jueves.

El edificio seguirá siendo propiedad del Gobierno británico, pero ya no funcionará como consulado, y los diplomáticos que permanezcan en el lugar lo harán bajo un mandato limitado, según lo indicado por las autoridades israelíes.

Sa’ar mencionó que el cierre del consulado se produce tras una serie de sanciones británicas que afectan a Israel, incluidas restricciones sobre los asentamientos en Cisjordania y sobre la exportación de material de defensa.

Sin embargo, tras negociaciones entre ambos Gobiernos, se llegó a un acuerdo que permitirá a siete diplomáticos británicos seguir trabajando desde el edificio, aunque con un estatus modificado.

Londres reafirma su posición sobre el consulado

Ed Miliband, el ministro de Exteriores de Reino Unido, respondió afirmando que el Consulado General en Jerusalén permanecerá activo, a pesar del anuncio israelí de su cierre.

"Ha quedado claro que no aceptamos que el Gobierno de Israel tenga el derecho legal de cerrar el Consulado General británico en Jerusalén", subrayó Miliband en una declaración también publicada en la red social X, afirmando que "Jerusalén Este es un territorio ocupado".

El consulado, que se ubica en Jerusalén Este, se ocupa de las relaciones de Reino Unido con los palestinos de esa área, así como con los de Cisjordania y la Franja de Gaza, que también son considerados territorios ocupados.

"Después de las conversaciones con el Gobierno de Israel, el edificio de nuestro Consulado General no cerrará", aseguró Miliband, quien también anunció que la misión cambiará su denominación a "Misión de Reino Unido".

Reino Unido ha manifestado su intención de no tomar medidas recíprocas mientras las negociaciones mantengan su credibilidad, según lo informado por la agencia Xinhua.