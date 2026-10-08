Vigilia por la misa del Papa en FADEA: sin carpas ni alcohol y con control de conservadoras

El evento de vigilia en el predio de FADEA se prepara para la llegada del Papa el 10 de noviembre. Las puertas abrirán a las 18 horas, y se esperan más de 20 horas de espera hasta la misa programada para el día siguiente a las 10 de la mañana.

Sobre la posibilidad de llevar heladeritas al predio, el sacerdote Nicolás Gilardi dijo a Cadena 3: “Sí, se puede entrar con conservadora y equipo de mate.” Sin embargo, aclaró que está prohibido ingresar con carpas o elementos que dificulten la logística del evento.

No habrá venta de comida en el predio, solo puntos de hidratación. “Lo que pedimos es tener en cuenta comida para la tarde noche”, sugirió Gilardi.

Se permite llevar bebidas como agua y gaseosa, pero los vendedores ambulantes no podrán operar dentro del espacio. No habrá venta ambulantes.

“Va a haber espectáculos, pero también habrá un clima de reflexión”, indicó el religioso.

En resumen, los asistentes deben prepararse adecuadamente para el evento, llevando sus propias provisiones, y serán responsables de su hidratación, ya que dentro de FADEA no se ofrecerá comida.