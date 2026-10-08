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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 8 de octubre.

El sorteo número 5488 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el jueves 8 de octubre a las 12:00, destacando el número 3765, que corresponde a "A primera (El Cazador)".

08/10/2026 | 12:12Redacción Cadena 3

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El sorteo número 5488 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el jueves 8 de octubre a las 12:00, destacando el número a la cabeza 3765, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cazador).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3765
2° 6786
3° 6730
4° 5438
5° 3588
6° 4726
7° 2541
8° 5197
9° 4424
10° 1384
11° 7095
12° 0632
13° 7693
14° 0288
15° 7104
16° 7978
17° 9346
18° 2550
19° 9884
20° 0927

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5488 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 8 de octubre a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 3765, interpretado como "A primera (El Cazador)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en la página de la Quiniela.

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