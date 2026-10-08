Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 8 de octubre.

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El sorteo número 5488 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el jueves 8 de octubre a las 12:00, destacando el número a la cabeza 3765, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cazador).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 3765

2° 6786

3° 6730

4° 5438

5° 3588

6° 4726

7° 2541

8° 5197

9° 4424

10° 1384

11° 7095

12° 0632

13° 7693

14° 0288

15° 7104

16° 7978

17° 9346

18° 2550

19° 9884

20° 0927