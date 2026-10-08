El Museo Comunitario Isla Maciel rinde homenaje a Juan Carlos Romero con una exposición única

Buenos Aires, 8 de octubre (NA) – El Museo Comunitario Isla Maciel llevará a cabo la inauguración de una exposición dedicada a Juan Carlos Romero (1931-2017) el próximo sábado 10 de octubre, a las 16 horas. Este artista se destaca como uno de los referentes más importantes en el ámbito de la gráfica y el arte político argentino, conocido por su compromiso social y su visión del arte como herramienta para transformar la realidad.

Bajo el nombre "Mi discurso es el silencio. Mi canto el grito", la muestra estará disponible para el público durante todo el mes de octubre, con acceso libre y gratuito en la sede del museo, ubicada en 3 de Febrero 1570, Dock Sud, en el partido de Avellaneda.

La exposición busca recuperar el legado de Romero en un contexto donde el muralismo, la gráfica y la producción artística colectiva son parte fundamental de la identidad cultural del barrio. Además, la elección de Isla Maciel establece un lazo con los orígenes del artista, quien nació en Avellaneda en 1931.

Grabador, artista visual, docente, poeta, editor y militante, Romero desarrolló una vasta carrera que exploró las intersecciones entre arte, política y sociedad. Su obra abarca una diversidad de lenguajes y formatos, incluyendo grabados, gráfica experimental, instalaciones e intervenciones en espacios públicos.

A lo largo de su trayectoria, abordó temas como la violencia, la censura, los derechos humanos y los mecanismos de poder. En su trabajo, la palabra escrita, la repetición de imágenes y la utilización de recursos de comunicación masiva jugaron un rol crucial.

Su producción estuvo marcada por una pregunta central que guió gran parte de su exploración estética: "¿qué puede hacer el arte frente a la realidad?" Desde esta perspectiva, Romero concibió la práctica artística como una intervención crítica y una forma de participación colectiva.

La exposición en Isla Maciel invita a repensar esta concepción del arte y a generar nuevos diálogos entre su obra, la memoria social y las experiencias culturales de un barrio con una fuerte tradición de organización comunitaria.