Tres libros de Anne Carson para descubrir a la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026

Buenos Aires, 8 octubre (NA) - La escritora canadiense Anne Carson, distinguida este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2026, construyó una obra que combina poesía, ensayo, mitología y experimentación narrativa. Para quienes quieran acercarse a su particular universo literario, tres de sus libros publicados por editoriales argentinas ofrecen distintas puertas de entrada a una autora que convirtió el amor, el deseo y la tradición clásica en algunos de los grandes temas de su escritura.

Eros el dulce-amargo (Fiordo, 2015)

Publicado originalmente en 1986, fue el primer libro de Carson y anticipó buena parte de las preocupaciones que atravesarían su trayectoria. A partir de la poesía lírica griega, los diálogos de Platón y otras fuentes clásicas, la autora explora las contradicciones del deseo amoroso, entendido como una experiencia marcada por la ausencia, la búsqueda y la imposibilidad de alcanzar una satisfacción definitiva.

El ensayo, que combina investigación académica y sensibilidad poética, fue publicado en la Argentina por Fiordo, con traducción de Mirta Rosenberg y Silvina López Medin y prólogo de la primera.

La belleza del marido (Zindo & Gafuri, 2020)

Ganadora del Premio T. S. Eliot, esta obra publicada originalmente en 2001 propone una exploración del matrimonio, la infidelidad y el desengaño amoroso a través de una estructura tan singular como su subtítulo: Un ensayo de ficción en 29 tangos.

Carson reconstruye una relación sentimental desde la perspectiva de una mujer que intenta comprender el poder de atracción de un marido infiel. La belleza, el deseo y la traición atraviesan una narración que combina versos, reflexiones y fragmentos de una historia íntima. La edición argentina fue traducida por Soledad Marambio.

Red Doc (Bajolaluna, 2018)

Publicada originalmente en 2013, esta novela en verso retoma el universo de Autobiografía de Rojo, uno de los libros más reconocidos de Carson, inspirado en el mito griego de Gerión y Heracles.

En esta continuación, los personajes reaparecen años después, atravesados por nuevas experiencias, pérdidas y conflictos. La autora recupera la mitología clásica para construir una historia contemporánea sobre el amor, la memoria, la guerra y el paso del tiempo.

Con traducción de la poeta chilena Verónica Zondek, el libro fue publicado por el sello Bajolaluna y constituye una de las expresiones más radicales de la libertad formal que caracteriza la escritura de Carson.