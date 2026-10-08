Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy jueves 8 de octubre.

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El sorteo número 18910 de la quiniela matutina se llevó a cabo el jueves 8 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 9800, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Huevos).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9800

2° 7947

3° 5394

4° 9142

5° 0383

6° 3129

7° 0884

8° 7698

9° 7718

10° 9450

11° 2638

12° 9136

13° 4008

14° 3750

15° 9287

16° 7894

17° 8101

18° 0012

19° 7552

20° 1425