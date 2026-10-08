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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy jueves 8 de octubre.

El sorteo número 18910 de la quiniela matutina se realizó el jueves 8 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 9800, correspondiente a "A primera (Huevos)". Conocé todos los resultados.

08/10/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 18910 de la quiniela matutina se llevó a cabo el jueves 8 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 9800, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Huevos).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9800
2° 7947
3° 5394
4° 9142
5° 0383
6° 3129
7° 0884
8° 7698
9° 7718
10° 9450
11° 2638
12° 9136
13° 4008
14° 3750
15° 9287
16° 7894
17° 8101
18° 0012
19° 7552
20° 1425

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18910 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 8 de octubre a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9800.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Huevos)".

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, comenzando con 9800.

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