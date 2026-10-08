Se quedó sin trabajo, le prestaron un piso y terminó convirtiendo todo el edificio en una residencia
Patricia Oleiarz lleva a cabo "La Meli", una residencia solo para mujeres que vienen a estudiar a la ciudad de Córdoba.
08/10/2026 | 14:58Redacción Cadena 3
FOTO: La Meli, residencia para mujeres estudiantes.
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La Argentina Posible
Patricia quedó sin trabajo en 2019, en un momento personal atravesado también por la muerte de una prima muy cercana. Por entonces, su primo Claudio acababa de comprar un edificio en barrio Alberdi y le ofreció un piso entero para que pensara qué podía hacer allí. A Patricia se le ocurrió crear una residencia universitaria destinada exclusivamente a mujeres. “Creo que soy una afortunada. No todo el mundo tiene el gusto, el privilegio de tener un trabajo que no sea trabajo”, afirmó Patricia a Cadena 3.
La residencia llamada Meli se establece en Plaza Colón, Córdoba, y cuenta con 17 departamentos y un salón de usos múltiples. Desde su apertura, la residencia ha albergado a 63 mujeres, convirtiéndose en un lugar de crecimiento y apoyo. “Las chicas llegan a Córdoba a la universidad y no estaban preparadas ni psicológica ni formadas para afrontar una universidad”, explicó Patricia, quien ha visto mejorar el nivel académico de sus residentes a lo largo de los años.
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El proyecto comenzó ocupando solamente ese primer piso y fue creciendo a medida que aumentaba la demanda. Hoy La Meli ocupa el edificio completo, ubicado sobre calle Santa Rosa, en Córdoba. La residencia cuenta con departamentos preparados para dos o cuatro estudiantes y diferentes espacios comunes.
La convivencia en La Meli fomenta la amistad y el apoyo entre las residentes. Patricia menciona que las chicas forman grupos dentro de sus departamentos, creando un ambiente de camaradería. “Las del mismo departamento son como el team 1, 2, 3, 4”, dice, y añade que hay un WhatsApp compartido para coordinar el silencio durante los exámenes.
La selección de residentes es cuidadosa. Patricia asegura que no mezcla chicas de la misma carrera, excepto en medicina, donde las estudiantes comienzan a prepararse muy temprano. “Intento que tenga el mismo nivel de dificultad de la carrera, pero no que sea la misma carrera”, aclaró.
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Patricia continúa al frente del proyecto y pone especialmente el foco en el acompañamiento cotidiano de las chicas que llegan a estudiar a Córdoba. En octubre de 2026, la residencia tiene todos sus cupos ocupados.
Entrevista de La Argentina Posible.
Lectura rápida
¿Quién es la protagonista de la historia? Patricia es la protagonista, quien creó una residencia universitaria para mujeres.
¿Qué es La Meli? La Meli es una residencia universitaria en Córdoba que alberga a mujeres estudiantes.
¿Cuándo comenzó el proyecto? El proyecto comenzó en 2019 cuando Patricia quedó sin trabajo.
¿Dónde se ubica La Meli? La Meli se encuentra en Plaza Colón, Córdoba, en un edificio completo.
¿Por qué es importante La Meli? Es importante porque ofrece apoyo y un ambiente de crecimiento para mujeres que llegan a estudiar a Córdoba.