Estudiantes crearon una plataforma que usa IA y drones para detectar basurales clandestinos
LimpIAR es desarrolado por alumnos universitarios tucumanos y su iniciativa fue seleccionada por la Fundación Innovamos entre más de 60 proyectos de todo el país.
08/10/2026 | 14:41Redacción Cadena 3
FOTO: Basurales. (Ilustrativa)
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La Argentina Posible
LimpIAR es un proyecto desarrollado por jóvenes universitarios de Tucumán para mejorar la gestión de residuos urbanos. La plataforma combina imágenes tomadas por drones con inteligencia artificial para identificar microbasurales y generar mapas de calor.
Santiago Fernández Garay, uno de los creadores, explicó en diálogo con Cadena 3 que el proyecto surge de la preocupación común por la acumulación de basura en la ciudad.
"Todos hemos visto basura acumulada, ya sea en ríos, en canales, en alguna esquina. Esto nos sensibilizó mucho", comentó Santiago. La aplicación transforma imágenes estáticas obtenidas por drones en mapas interactivos, que permiten identificar la ubicación exacta de los basurales y planificar su limpieza.
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El sistema también busca optimizar recorridos y tareas de recolección de los municipios, pasando de una respuesta reactiva a una gestión más predictiva. El equipo está integrado por estudiantes y profesionales de ingeniería, informática, turismo y desarrollo tecnológico.
"La plataforma no solo detecta basurales, también organiza cuadrillas para la limpieza y se integra con sistemas de denuncias vecinales", agregó Santiago. Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa de validación, buscando municipios dispuestos a innovar en la gestión ambiental.
"Ya tenemos un producto firme que puede entrar en cualquier municipio del país", destacó Santiago. El equipo, compuesto por cinco integrantes de diversas disciplinas, se formó de manera informal mientras compartían entrenamientos en un gimnasio.
La iniciativa nació en Yerba Buena y fue seleccionada por la Fundación Innovamos entre más de 60 proyectos de todo el país. Sus desarrolladores buscan implementar la herramienta en distintos municipios argentinos y escalarla posteriormente a otras ciudades de la región.
La problemática de la basura no es exclusiva de Tucumán. "Es un problema que atraviesa a todo el país", señala Santiago. La educación ambiental y la planificación son aspectos fundamentales para cambiar esta dinámica.
Entrevista de La Argentina Posible.
Lectura rápida
¿Qué es LimpIAR? Es un proyecto de jóvenes universitarios de Tucumán que mejora la gestión de residuos urbanos mediante drones e inteligencia artificial.
¿Quiénes son los creadores? El proyecto fue creado por Santiago Fernández Garay y un equipo de estudiantes y profesionales de diversas disciplinas.
¿Cuándo y dónde nació el proyecto? Nació en Yerba Buena y actualmente está en etapa de validación.
¿Cómo funciona la plataforma? Utiliza imágenes de drones para crear mapas interactivos que identifican basurales y optimizan la recolección de residuos.
¿Por qué es importante LimpIAR? Busca transformar la gestión de residuos de una respuesta reactiva a una gestión más predictiva en los municipios.