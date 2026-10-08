FOTO: Colapinto regresa al GP de Singapur buscando recuperar su rendimiento en la Fórmula 1

Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- El argentino Franco Colapinto (Alpine) se prepara para participar en el Gran Premio de Singapur este fin de semana, un circuito donde dejó una huella imborrable con una de sus maniobras más memorables en la Fórmula 1.

Remontándonos a la temporada 2024, Colapinto daba sus primeros pasos en la máxima categoría del automovilismo. En ese entonces, representando a la escudería británica Williams, llegó al GP de Singapur tras haber acumulado cuatro puntos en el GP de Azerbaiyán, donde había competido apenas en dos carreras.

En aquella ocasión, Colapinto logró una destacada clasificación, obteniendo el duodécimo lugar. Sin embargo, lo más impresionante ocurrió en la salida, donde realizó un audaz dive bomb que le permitió avanzar tres posiciones en la primera curva, colocándose en el noveno puesto.

A medida que avanzaba la carrera, Colapinto mantuvo su posición, pero una parada en boxes poco efectiva lo relegó al undécimo lugar, posición en la que finalizó la competencia.

Su maniobra en la largada fue muy elogiada por expertos y aficionados, aunque no todos quedaron satisfechos. Pilotos como el español Carlos Sáinz Jr. y el tailandés Alexander Albon, su compañero en Williams, expresaron su descontento por la acción.

En la temporada 2025, Colapinto volvió a tener una buena largada, pero su desempeño se vio limitado y terminó en el decimosexto lugar, ya que el Alpine era considerado el auto menos competitivo de esa temporada.

Este fin de semana, el argentino regresa al Circuito Urbano de Marina Bay en un contexto más favorable, habiendo acumulado 27 puntos en lo que va de la temporada y consolidándose como uno de los pilotos más destacados de la grilla.