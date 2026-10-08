Encuentros con el Papa en Córdoba y Buenos Aires: ¿cómo inscribirse?
El registro digital quedó habilitado a través de la plataforma oficial. Para las misas se recomienda el trámite y el acceso será libre, mientras que el clero y los jóvenes tendrán cupos asignados.
08/10/2026 | 13:24Redacción Cadena 3
FOTO: Papa León XIV.
BUENOS AIRES y CÓRDOBA. La organización oficial de la visita del Santo Padre habilitó la plataforma digital para tramitar la inscripción gratuita a los cinco eventos masivos que encabezará el Pontífice en su gira por el país. A través del portal institucional elpapaenargentina.com.ar, los fieles, religiosos y jóvenes ya pueden gestionar su acreditación para participar de las actividades litúrgicas y pastorales programadas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
El procedimiento presenta dos modalidades de registro según el tipo de convocatoria:
Celebraciones masivas (misas): la inscripción es recomendada para llevar un control organizativo. Quienes completen el formulario recibirán una constancia por correo electrónico, manteniendo el acceso de carácter libre y gratuito.
Encuentros especiales (clero y jóvenes): requieren inscripción obligatoria. Tras la validación de los datos y el correo electrónico, la organización emitirá una aprobación formal asignando un lugar específico en el recinto.
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El cronograma de los encuentros masivos
La gira apostólica se desplegará entre el 8 y el 11 de noviembre, contemplando las siguientes celebraciones abiertas al público:
Lunes 9 de noviembre (11:30): misa en el Monumento de los Españoles, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Martes 10 de noviembre (10:00): misa central en el predio de la Escuela de Aviación Militar (Fadea), en la ciudad de Córdoba.
Martes 10 de noviembre (15:15): encuentro con el clero, la vida consagrada y seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, en Córdoba.
Martes 10 de noviembre (20:15): encuentro nacional con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires.
Miércoles 11 de noviembre (10:00): misa de cierre en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
El sitio web oficial cuenta también con mapas interactivos para conocer los accesos a los predios, las acreditaciones especiales para personas con discapacidad y la nómina de las "Postas del Encuentro", puntos con pantallas gigantes distribuidos en distintas provincias para seguir la cobertura en directo.
Lectura rápida
¿Qué eventos se pueden inscribir? Se pueden inscribir a cinco eventos masivos encabezados por el Santo Padre.
¿Quién organiza la visita del Santo Padre? La organización oficial de la visita del Santo Padre.
¿Cuándo se llevará a cabo la gira apostólica? La gira se llevará a cabo entre el 8 y el 11 de noviembre.
¿Dónde se realizarán las actividades? Las actividades se realizarán en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
¿Cómo se puede gestionar la inscripción? A través del portal institucional elpapaenargentina.com.ar.
¿Por qué es importante la inscripción? La inscripción permite un control organizativo y acceso asegurado a los eventos.