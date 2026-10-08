"El que la escribió soy yo": La muerte de Piero reavivó una polémica por la canción "Mi Viejo"

La muerte de Piero reavivó una discusión sobre la autoría de algunas de sus canciones más conocidas. José Czerkaski, escritor y periodista que durante décadas conformó junto al cantante una histórica dupla creativa, salió a marcar una diferencia que, según sostuvo, todavía persiste en el imaginario popular: las letras de aquellos temas eran suyas y Piero les ponía música y las interpretaba.

“Estoy un poco cansado de esta confusión”, planteó Czerkaski en diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario. Y fue especialmente enfático al referirse a “Mi viejo”, una de las canciones más asociadas a Piero y publicada en 1969. “La que escribe soy yo, la que creó la situación soy yo, y Piero le puso la música y la cantó”, afirmó.

La historia de “Mi viejo”, explicó, tiene un origen personal. Czerkaski contó que su padre era un inmigrante llegado desde Rusia y que murió cuando él tenía apenas 13 años. “Mi papá ni se enteró de que su hijo escribía canciones”, relató. Según explicó, aquella experiencia terminó transformándose en la letra que, décadas después, se convertiría en uno de los temas más reconocidos del repertorio de Piero.

Pero el escritor fue más allá y cuestionó la manera en que se instaló la figura del intérprete por encima de quienes escribieron las canciones. “En la Argentina hay una confusión enorme”, sostuvo, al remarcar que “el autor es un señor que justifica algo. El intérprete lo hace”. Para Czerkaski, existe una “justicia económica” a través de las regalías, pero no siempre una “justicia popular” en el reconocimiento de quienes escriben.

La discusión también alcanzó el contenido político de algunas de las canciones. Czerkaski explicó que tenía una posición política muy fuerte y que esa mirada estaba presente en sus letras. Sobre Piero, en cambio, afirmó: “Pilo no la tenía. No era un tipo que se dedicaba a la política como yo”. De todos modos, aclaró que el cantante compartía lo que escribía y que “lo hacía muy bien”.

En ese punto, el escritor también reivindicó el talento de Piero como intérprete. Lo definió como una figura con una capacidad particular para conectar con el público y recordó sus presentaciones: “Pilo es una de las cosas más mágicas que podés conocer en tu vida”. Según su mirada, esa conexión fue determinante para que las canciones alcanzaran la repercusión que tuvieron, aunque insistió en que el reconocimiento popular no debería borrar el nombre de quienes estuvieron detrás de las letras.

Czerkaski aseguró además que no se trata de un reclamo surgido después de la muerte de Piero. “Esto lo que yo te estoy diciendo a vos, Pilo lo sabía”, afirmó, al explicar que ambos habían hablado sobre el tema. Y volvió a poner el foco en “Mi viejo” y en el resto del repertorio: “Las canciones no son las mías. Cualquier canción que haya entrado a la gente, es porque la gente la eligió”.

La reivindicación quedó así planteada por el propio autor: Piero fue la voz y la figura que llevó aquellas canciones al escenario, pero detrás de ese repertorio hubo letras que Czerkaski considera parte central de su identidad como escritor. “Yo no me estoy defendiendo”, aclaró. “Estoy defendiendo que el autor en la Argentina es como un ninguno”.

Entrevista de Alberto Lotuf.