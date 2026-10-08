Raúl Peñaranda denuncia intento de amedrentamiento por parte de la Embajada de EE. UU.

Buenos Aires, 8 de octubre (NA) — Raúl Peñaranda, un reconocido periodista boliviano, reveló que recibió un mensaje de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, instándolo a evitar tratar ciertos temas en su labor periodística. Peñaranda, director del portal Brújula Digital, compartió lo sucedido como una anécdota, afirmando: "He recibido un mensaje de la Embajada de EE. UU., un mensaje de WhatsApp, diciendo que no me refiera a ciertos temas".

El periodista subrayó que en Bolivia existe una fuerte tradición de libertad de expresión y citó la importancia de la Primera Enmienda en Estados Unidos. Peñaranda destacó que esta advertencia es inusual, ya que es la primera vez en sus 37 años de trayectoria que recibe un mensaje de este tipo de una embajada. "No le di mayor importancia", comentó, añadiendo que se trata de un hecho aislado en su carrera.

Al ser preguntado sobre el contenido específico del mensaje, Peñaranda prefirió no entrar en detalles, describiendo el incidente como "un tema menor". En una reciente entrevista, el periodista también expresó su preocupación por la posible inclusión de Bolivia en el Escudo de las Américas, argumentando que esto no beneficiaría al país. "¿Qué tanto nos ofrece Estados Unidos? Nos han mandado la DEA y sigue la droga peor", manifestó con desdén.