Marcos Rojo comienza a entrenar en Estudiantes mientras espera su habilitación oficial

Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- El defensor Marcos Rojo ha comenzado su preparación en el predio de City Bell, marcando el inicio de su tercer ciclo en Estudiantes de La Plata tras acordar su salida de Racing. Sin embargo, todavía no ha podido ser presentado oficialmente ni entrenar con el grupo debido a cuestiones administrativas y económicas, lo que lo ha llevado a realizar únicamente actividades en el gimnasio mientras aguarda la aprobación final.

Para concretar su salida de la institución de Avellaneda, el exjugador de Boca Juniors decidió resignar una considerable deuda que el club tenía con él y mantuvo una postura firme ante la dirigencia encabezada por Diego Milito.

A pesar de esto, aún quedan por definir algunos aspectos relacionados con los bonos por objetivos, que se basan en el número de partidos jugados y ganados, y que Estudiantes deberá abonar a Racing. Se estima que la operación podría costar entre 300.000 y 800.000 dólares dependiendo del cumplimiento de estos objetivos.

El principal apuro radica en la Copa Libertadores, ya que la comisión directiva liderada por Juan Sebastián Verón tiene como fecha límite este viernes a las 20 para inscribirlo en la lista de buena fe y utilizarlo en las semifinales frente a Flamengo.

En el ámbito internacional, no existen impedimentos normativos para su habilitación, lo que representa una gran expectativa tanto para la dirigencia platense como para el propio jugador.

Sin embargo, el conflicto principal se presenta en el ámbito local. Para que Rojo pueda jugar en el Torneo Clausura 2026 y la Supercopa Argentina, Estudiantes necesita un cupo extraordinario debido a la lesión de Gabriel Neves, quien sufrió una fractura en la muñeca.

Dado que la recuperación del volante se estima en más de cuatro meses, el reglamento de la AFA no permite un reemplazo automático. Por esta razón, la dirigencia está solicitando una excepción, argumentando que el actual calendario no permitirá el regreso del uruguayo hasta el próximo año.

El propio Rojo ha tomado la iniciativa de interceder ante el presidente de la AFA, Claudio Tapia, para acelerar este proceso. Una vez resueltos los bonos y la habilitación por parte de la AFA, el defensor firmará un contrato que se extenderá hasta diciembre de 2027.