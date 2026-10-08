Brasil busca solucionar suspensión de exportaciones de carne a la Unión Europea

FOTO: Brasil confía en resolver la suspensión de exportaciones de carne a la Unión Europea.

Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- Brasil está optimista sobre la pronta resolución de la suspensión de exportaciones de carne hacia la Unión Europea (UE), buscando recuperar el acceso a un mercado crucial para su sector cárnico. Esta información fue proporcionada por el ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Márcio Rosa.

Según el ministro, las conversaciones están avanzando y existe un clima de optimismo respecto a una solución para el conflicto que desde septiembre ha interrumpido las ventas de carne brasileña a Europa. "El Ministerio de Agricultura ha mantenido un diálogo y el gobierno brasileño ha logrado avances. Creo que esto será superado", comentó Rosa durante un encuentro empresarial en Río de Janeiro.

El funcionario describió la suspensión como una situación "temporal, pasajera" y expresó su confianza en que "no va a perpetuarse", aunque evitó proporcionar una fecha concreta para la reanudación de las exportaciones.

La suspensión está vinculada a las exigencias de la UE en relación con los controles sanitarios y el uso de ciertos antimicrobianos en la producción ganadera brasileña, afectando principalmente a la carne bovina, aunque también tiene repercusiones en otros productos de origen animal.

Entre enero y julio de este año, Brasil exportó aproximadamente 63.700 toneladas de carne bovina a la UE por un valor de 562,2 millones de dólares, con un precio promedio de 8.823 dólares por tonelada, uno de los más altos entre los principales destinos de la carne brasileña.

Además, Brasilia espera resolver con rapidez la situación de las exportaciones de pollo y miel, luego de que una auditoría europea calificara como satisfactorios los sistemas de control sanitario en Brasil.