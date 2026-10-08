Deudas con tarjetas: "Cerca de un tercio de quienes refinancian vuelve a caer en mora"

Cerca de un tercio de las personas que refinanciaron sus deudas con tarjetas de crédito volvió a caer en mora. Sebastián Menescaldi, economista de EcoGo, explicó que el principal problema está relacionado con la capacidad de pago de las familias y con ingresos que todavía resultan insuficientes para cubrir todos los gastos.

“No, creo que la causa principal es que los ingresos siguen siendo insuficientes, lamentablemente”, sostuvo Menescaldi. En ese sentido, explicó que incluso cuando las entidades ofrecen alternativas de refinanciación con tasas bajas, muchas personas no logran sostener las cuotas. “La cantidad de ingresos que están recibiendo las familias en general, o una parte importante de las familias, hoy por hoy no le alcanza para poder pagar todos los gastos que tiene”, señaló.

El economista también se refirió al costo de los créditos y explicó por qué las tasas de interés continúan siendo elevadas. “Los bancos de entrada tienen costos básicos de cuánto paga un plazo fijo, si es que tiene encaje o no. Entonces tiene un determinado costo de fondeo”, indicó. A eso se suma el riesgo de incobrabilidad que las entidades incorporan al momento de definir cuánto cobran.

Según Menescaldi, una parte importante de los créditos otorgados anteriormente terminó en incumplimiento. “Casi un tercio de los créditos que se generaron un año atrás cayó en default”, afirmó. Por eso, explicó, los bancos contemplan en las tasas la posibilidad de perder parte del dinero prestado, además de otros factores como los plazos, la falta de garantías y la incertidumbre sobre el futuro.

El economista indicó que la tasa nominal de los créditos se encuentra actualmente en torno al 62%. “El doble de la inflación”, señaló, aunque aclaró que en ese porcentaje confluyen los costos de fondeo, los riesgos asociados a los préstamos y los impuestos. De todos modos, destacó que las tasas comenzaron a bajar lentamente y vinculó ese movimiento con la refinanciación de las deudas.

En cuanto a la denominada mora temprana, que contempla los atrasos de menos de 90 días, Menescaldi señaló que los últimos datos muestran una mejora. “Lo que está mostrando hoy es que la mora temprana está bajando”, explicó. A su entender, esto puede estar relacionado con que los nuevos créditos se están otorgando a personas que hasta ahora no habían tenido problemas para cumplir con sus obligaciones.

Actualmente, el 27% de los deudores presenta algún incumplimiento, según el dato citado por el economista, sobre un universo de 21 millones de personas. “Esa gente lamentablemente quedó excluida del crédito”, afirmó. Para Menescaldi, el aumento de la mora se explica principalmente por los créditos otorgados anteriormente, mientras que los nuevos préstamos “ya parecerían no estar sufriendo tanto estrés financiero”.

Entrevista de Alberto Lotuf.