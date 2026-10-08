Colapinto vuelve a correr este "finde": horarios y el cronograma completo del GP de Singapur

FOTO: Colapinto vuelve a las pistas en busca de sumar puntos.

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La Fórmula 1 tendrá este fin de semana su decimoséptima fecha de la temporada 2026 con el Gran Premio de Singapur, luego de la victoria de Max Verstappen en Malasia.

El piloto argentino Franco Colapinto volverá a competir a bordo de su monoplaza de Alpine en el Circuito Urbano Marina Bay.

El cronograma completo, con todos los horarios correspondientes a Argentina, es el siguiente:

Viernes 9 de octubre

- Prácticas Libres 1: 5:30 a 6:30.

- Clasificación Sprint: 9:30 a 10:14.

Sábado 10 de octubre

- Sprint: 6 a 7.

- Clasificación: 10 a 11.

Domingo 11 de octubre

- Carrera: 9.