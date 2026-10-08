Colapinto vuelve a correr este "finde": horarios y el cronograma completo del GP de Singapur
La Fórmula 1 disputará este fin de semana su decimoséptima fecha de la temporada 2026. El pilarense estará presente con Alpine en el Circuito Urbano Marina Bay.
08/10/2026 | 10:36Redacción Cadena 3
FOTO: Colapinto vuelve a las pistas en busca de sumar puntos.
La Fórmula 1 tendrá este fin de semana su decimoséptima fecha de la temporada 2026 con el Gran Premio de Singapur, luego de la victoria de Max Verstappen en Malasia.
El piloto argentino Franco Colapinto volverá a competir a bordo de su monoplaza de Alpine en el Circuito Urbano Marina Bay.
El cronograma completo, con todos los horarios correspondientes a Argentina, es el siguiente:
Viernes 9 de octubre
- Prácticas Libres 1: 5:30 a 6:30.
- Clasificación Sprint: 9:30 a 10:14.
Sábado 10 de octubre
- Sprint: 6 a 7.
- Clasificación: 10 a 11.
Domingo 11 de octubre
- Carrera: 9.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo este fin de semana? La Fórmula 1 tendrá su decimoséptima fecha de la temporada 2026 con el Gran Premio de Singapur.
¿Quién es el piloto argentino que competirá? El piloto argentino Franco Colapinto volverá a competir en el evento.
¿Cuándo se realizará la carrera? La carrera se llevará a cabo el domingo 11 de octubre a las 9.
¿Dónde se desarrollará el Gran Premio? El Gran Premio de Singapur se desarrollará en el Circuito Urbano Marina Bay.
¿Cuál fue el resultado de la carrera anterior? Max Verstappen ganó la carrera anterior en Malasia.