El obispo de Paysandú vinculó la fe con la salud mental: "Cristo es nuestra esperanza"

La visita del Papa León XIV a Uruguay puso en agenda distintos temas vinculados a la realidad social del país. Entre ellos aparece la salud pública y, especialmente, la salud mental, frente a los elevados índices de suicidio que registra Uruguay.

El obispo de Paysandú, Arturo Fajardo, vinculó esta problemática con el papel que puede tener la fe para quienes atraviesan situaciones de sufrimiento. “Yo pienso que la fe es un don, es un regalo, pero también tiene una carga de sentido muy importante”, sostuvo.

En esa línea, Fajardo explicó que la creencia religiosa puede ofrecer una mirada diferente frente a momentos de dolor. “El que cree que la vida tiene sentido, que la muerte no tiene la última palabra, sin duda tiene un plus para enfrentar el sufrimiento, el dolor, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo con una mirada de esperanza”, afirmó.

El religioso remarcó que la esperanza ocupa un lugar central en la concepción cristiana. “Los cristianos creemos que en la esperanza hemos sido salvados y Cristo es nuestra esperanza”, expresó el obispo de Paysandú.

Fajardo consideró que la llegada del Papa León XIV puede reforzar ese mensaje entre los uruguayos. “La presencia de alguien que viene a confirmarnos en la fe, viene a anunciarnos un mensaje de esperanza y alegría, creo que eso siempre es bueno”, señaló.

El obispo también relacionó esta cuestión con la situación de salud mental que atraviesa Uruguay. “En este tiempo de depresión, en Uruguay hablan de una pandemia depresiva, con un consumo altísimo de antidepresivos, entonces creo que ese mensaje puede impactar positivamente”, planteó.

La problemática tiene especial relevancia en el país, que registra una de las tasas de suicidio más altas de Latinoamérica. En la previa de la visita papal, la Iglesia Católica espera que el mensaje de León XIV pueda aportar una mirada de esperanza frente a situaciones de angustia, depresión y sufrimiento.

Informe de Agustín Dadamio.