La Ventanilla de Inversiones de Santa Fe tiene 44 proyectos "viables": 15 avanzan "rápidamente"

El Gobierno de Santa Fe busca acelerar una serie de inversiones privadas que actualmente atraviesan distintas instancias administrativas en la provincia. La prioridad está puesta sobre unos 15 proyectos que, por su grado de avance, podrían obtener las factibilidades necesarias en el corto plazo y comenzar a ejecutarse.

Los emprendimientos forman parte de la Ventanilla Única de Inversiones (VUI), una herramienta que funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, conducido por Gustavo Puccini, y que busca concentrar y agilizar los trámites que deben atravesar las inversiones ante diferentes organismos del Estado provincial.

Actualmente, según información oficial a la que accedió Cadena 3, existen 44 proyectos considerados viables y en proceso de obtener sus factibilidades. El listado está integrado por 19 urbanizaciones, 17 parques productivos, cinco proyectos considerados estratégicos, dos feedlots y una planta de acopio.

Dentro de ese universo, la Casa Gris puso el foco especialmente sobre una quincena de iniciativas que se encuentran más cerca de completar el recorrido administrativo. Fuentes del Gobierno señalaron que el propio gobernador Maximiliano Pullaro pidió avanzar sobre esos expedientes y remover, cuando sea técnicamente posible, los obstáculos que demoran su concreción.

FOTO: El Gobernador Maximiliano Pullaro.

"El objetivo está puesto en destrabar inversiones e impulsar la generación de empleo en este contexto planchado de la economía", explicaron desde el Ejecutivo provincial. Y agregaron: "El gobernador tiene en la cabeza mover todo lo que sea posible para que el empleo no caiga y la economía no se vea afectada en Santa Fe".

El volumen económico involucrado es importante. Solamente entre las urbanizaciones que podrían avanzar con mayor rapidez hay inversiones estimadas en al menos $13.500 millones. A eso se suman los parques productivos, tanto logísticos como industriales, donde los montos proyectados se ubican entre los $7.400 millones y los $10.000 millones.

En paralelo, el Gobierno trabaja sobre proyectos de una escala considerablemente mayor. Entre ellos aparecen dos iniciativas privadas vinculadas con la generación de energía, con inversiones estimadas entre los 200 y los 400 millones de dólares cada una. En estos casos, las autoridades provinciales analizan alternativas para encontrar una vía que permita destrabar su desarrollo.

La estrategia no se limita a la Ventanilla Única. También funciona una mesa de trabajo entre el Ministerio de Obras Públicas y la Cámara de Urbanizadores de la Provincia de Santa Fe, cuyos representantes mantienen reuniones mensuales para analizar emprendimientos y dificultades vinculadas con las habilitaciones.

En ese ámbito se trabaja actualmente sobre otros 12 proyectos de urbanización que no tramitan a través de la VUI. El objetivo es identificar, dentro de las exigencias técnicas y normativas vigentes, el camino más rápido para otorgarles viabilidad y permitir que las inversiones puedan concretarse.

El movimiento oficial alrededor de estos expedientes cobra relevancia además por la situación de algunos desarrollos que llevan tiempo intentando alcanzar su factibilidad definitiva y terminaron paralizados o envueltos en conflictos. Entre los casos que quedaron bajo la lupa aparecen proyectos vinculados al Grupo Roma y el desarrollo Damfield, en Funes.

En la Casa Gris sostienen que la intención es diferenciar esos casos de los emprendimientos técnicamente viables y acelerar estos últimos para que la inversión privada se traduzca, lo antes posible, en actividad y empleo.

Con información de Hernán Funes.