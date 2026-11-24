Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy martes 24 de noviembre.
El sorteo número 5528 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el martes 24 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 0852, que se interpreta como "A primera (Madre e hijo)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5528 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el martes 24 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 0852, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Madre e hijo).
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5528 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 24 de noviembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 0852.
¿Qué significa el número 0852?
Se interpreta como "A primera (Madre e hijo)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.