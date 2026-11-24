El sorteo número 5528 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el martes 24 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 0852, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Madre e hijo).

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?

El sorteo número 5528 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?

El martes 24 de noviembre a las 12:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?

El número a la cabeza fue 0852.

¿Qué significa el número 0852?

Se interpreta como "A primera (Madre e hijo)".

¿Cuántos números se sortearon?

Se sortearon un total de 20 números.