El dólar volvió a subir este martes y alcanzó nuevos máximos nominales en todos los segmentos del mercado cambiario argentino. La cotización minorista se vende a $1.615 en el Banco Nación, mientras que el dólar mayorista avanzó hasta los $1.590 y el contado con liquidación a $1.798.

La tendencia alcista se profundizó durante el último mes y está vinculada, entre otros factores, con la depreciación del real brasileño, la evolución de las reservas internacionales y las expectativas del mercado sobre el futuro del tipo de cambio.

En la pantalla del Banco Nación, el dólar al público registró una suba de $20 y se ofreció a $1.615 para la venta. Por su parte, el dólar blue avanzó otros $15 y alcanzó los $1.690, también un máximo nominal.

Cuánto cotizaron el dólar oficial, el blue y los financieros

El dólar mayorista registró un incremento de $11 durante la jornada, equivalente al 0,7%, y llegó a los $1.590. En lo que va de noviembre acumula una suba de $57, es decir, un 3,7%, un ritmo que podría superar la inflación prevista para el mes.

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Las cotizaciones financieras también operaron en terreno positivo. El dólar contado con liquidación (CCL), calculado a través de acciones, alcanzó los $1.806 y superó por primera vez los $1.800.

Las principales referencias cambiarias de la jornada fueron:

-Dólar Banco Nación: $1.615 para la venta.

-Dólar blue: $1.690.

-Dólar mayorista: $1.590.

-Dólar contado con liquidación: $1.806.

La suba de las distintas cotizaciones amplió la distancia entre el mercado oficial y los financieros. La brecha entre el mayorista y el contado con liquidación llegó a $215, equivalente al 13,5%.

Se trata del nivel más elevado desde el 11 de abril de 2025, cuando finalizó el cepo cambiario para la demanda de individuos y la diferencia entre ambas cotizaciones había alcanzado el 24%.

La devaluación del real brasileño presiona sobre el mercado argentino

Uno de los factores que inciden en la dinámica cambiaria local es la situación de Brasil, principal socio comercial de Argentina en términos de intercambio de bienes y servicios.

El dólar operaba en el mercado brasileño a 5,83 reales. Desde el 25 de octubre, cuando Luiz Inácio Lula da Silva se impuso en el balotaje que le permitió acceder a un cuarto mandato presidencial, la divisa estadounidense avanzó 87 centavos, equivalente a una suba del 17,5% en aproximadamente un mes.

La depreciación del real y la del peso argentino ubicaron a ambas monedas entre las que más valor perdieron frente al dólar durante el último mes.

El movimiento en Brasil agrega presión sobre la competitividad argentina y se convirtió en una variable de seguimiento para el mercado cambiario local.

A cuánto quedó el dólar del techo de la banda cambiaria

En paralelo con la suba de las cotizaciones, el Banco Central informó que el techo del régimen de bandas cambiarias se ubicó este martes en $1.981,64.

Con el mayorista en $1.590, el tipo de cambio oficial quedó a $390,64 de ese límite, una distancia equivalente al 24,6%.

El comportamiento del dólar y la evolución de las reservas internacionales se mantienen entre las principales variables observadas por los analistas, especialmente de cara a 2027, cuando el país deberá afrontar importantes vencimientos de deuda pública en moneda extranjera.

A ese escenario se suma una posible mayor demanda privada de dólares en la previa de las elecciones presidenciales.

La brecha cambiaria y las reservas, en el centro de la preocupación

El crecimiento de la diferencia entre el dólar oficial y las cotizaciones financieras también está relacionado con el nivel de reservas internacionales del Banco Central.

Cuando las reservas disminuyen o no crecen al ritmo esperado, el mercado puede interpretar que la autoridad monetaria cuenta con menos capacidad para intervenir y sostener el tipo de cambio oficial. Esa expectativa puede impulsar una mayor demanda de dólares como cobertura.

A su vez, el aumento de la demanda en los mercados financieros presiona sobre el MEP y el contado con liquidación, que suelen reflejar con mayor rapidez las expectativas de devaluación.

Para contener esas diferencias, el Gobierno puede intervenir mediante operaciones de compra y venta de activos en el mercado bursátil. Sin embargo, esa estrategia puede implicar un costo en términos de reservas si requiere utilizar divisas oficiales.