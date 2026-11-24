FOTO: Lara Rapallo, la streamer detenida por maniobras peligrosas en los médanos de Pinamar

Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- Lara Magali Rapallo, una streamer de 20 años, fue detenida en Pinamar por realizar maniobras peligrosas con su camioneta en los médanos de la zona conocida como La Olla. A pesar de su liberación horas después, las autoridades decidieron no devolverle el vehículo.

Con más de 95 mil seguidores en su cuenta de Instagram (@naotzumi), Rapallo se destaca como streamer en la plataforma Kick, donde realiza transmisiones y publica videos de picadas y maniobras peligrosas, además de contenido relacionado con casinos y apuestas.

Recientemente, se hizo público un video donde se observa a la joven al volante de una camioneta Dodge RAM rosa, acompañada por cuatro personas en los laterales, mientras ejecuta maniobras arriesgadas en los médanos de las playas del norte de Pinamar.

La situación se tornó más complicada para Rapallo cuando se reveló que ella misma había denunciado, a mediados de octubre, al streamer uruguayo Santiago Quintana De León, conocido como Chaipa7, por violencia de género.

La detención de Rapallo se produjo bajo la acusación de infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona la creación de peligro para la vida o la integridad física mediante pruebas de velocidad o destreza no autorizadas con vehículos motorizados.

A pesar de su rápida liberación, la Justicia decidió retener su camioneta, lo que ha generado un debate sobre la responsabilidad y los límites en las prácticas de streaming y entretenimiento extremo.