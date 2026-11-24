FOTO: El padre Acuña destaca que Bergoglio es el líder en comunicar sobre el diablo en redes sociales

Buenos Aires, 24 de noviembre (NA) -- En el marco del impacto generado por el avance del libro póstumo del papa Francisco, donde revela que en tres ocasiones vio al diablo, el exorcista argentino Manuel Acuña comentó que tales declaraciones no le sorprenden. Acuña enfatizó que "Bergoglio es el hombre que más comunicó respecto al diablo en las redes, fue el Papa que más le dedicó tiempo a advertir sobre el demonio."

Este libro, que será presentado el próximo martes en cinco idiomas y en 94 países, compila los apuntes privados de Francisco desde 1992 hasta agosto de 2024. En este contexto, Acuña, quien mantuvo una amistad con Bergoglio entre 2001 y 2013, reveló que el Papa lo recomendó en 2019 ante el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, el organismo encargado de las cumbres de exorcismo en Roma.

En una entrevista radial, Acuña compartió que esta recomendación le permitió exponer sus experiencias sobre exorcismos en Argentina. Al ser preguntado si alguna vez vio al diablo, Acuña, con 64 años y alrededor de 1500 exorcismos realizados, explicó: "Cuando debo hacer un exorcismo, sé si el demonio que voy a enfrentar es una potencia muy fuerte -ya que hay jerarquías en el infierno- y sé si va a ser un demonio o una hueste por la forma en la que voy a descansar el día anterior."

Además, Acuña mencionó la existencia de "huestes infernales" y aclaró que "existen personas fallecidas que, por su maldad, han merecido que el diablo los coloque a cargo de huestes demoníacas, de espíritus nunca encarnados."

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