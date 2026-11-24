El Gobierno de Santa Fe confirmó que el ciclo lectivo 2027 comenzará el lunes 1° de marzo. El anuncio fue realizado por el ministro de Educación, José Goity, luego de participar de la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Esteban Echeverría, en la ciudad capital. El funcionario explicó que el calendario ya tiene definida su fecha de inicio, pero que todavía se trabaja en la organización del resto del año escolar. "Después de mucho tiempo las clases empiezan cuando tienen que empezar y terminan cuando tienen que terminar. En el medio discutimos todo lo que haya que discutir, pero es muy importante también tener esa previsibilidad del calendario escolar", sostuvo.

Goity señaló que el objetivo de la provincia es alcanzar los 190 días de clases durante 2027. Ese piso supera los 180 días establecidos como mínimo y representa un desafío para toda la comunidad educativa. "Llegar a 190 días de clase es un esfuerzo de la familia, es un esfuerzo de los docentes que sostienen todos estos días", afirmó. También recordó que durante 2025 se cumplieron 185 jornadas y que este año la provincia prevé completar 190.

En cuanto al receso invernal, el cronista anticipó que las vacaciones podrían comenzar el lunes 12 de julio. La fecha se desprende de la ubicación del feriado del 9 de Julio, que en 2027 caerá viernes. De confirmarse esa previsión, el descanso escolar coincidiría con un fin de semana largo previo a las dos semanas habituales de receso.

Sin embargo, la fecha todavía no tiene confirmación oficial. La definición debe acordarse entre las distintas jurisdicciones y el Gobierno nacional en el ámbito del Consejo Federal de Educación. Por ese motivo, el calendario de vacaciones de invierno permanece sujeto a las conversaciones entre las autoridades educativas.

Por el momento, el dato confirmado para las familias santafesinas es que los estudiantes volverán a las aulas el 1° de marzo de 2027. La fecha de finalización del ciclo lectivo y el cronograma definitivo del receso invernal todavía están pendientes de resolución.

Informe de Matías Arrieta.