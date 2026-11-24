El Gobierno nacional resolvió cambiar la conducción del PAMI en medio de una fuerte crisis por las prestaciones y las deudas con los prestadores. Este lunes anunció la salida de Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo, quienes se desempeñaban como director ejecutivo y subdirector del organismo. En su reemplazo fueron designadas Verónica Pérez y Elizabeth Osterberg. La decisión fue cuestionada por Graciela Ocaña, exdirectora ejecutiva de la institución, en diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario.

Ocaña interpretó que detrás de los argumentos oficiales sobre modernización y optimización de recursos podría existir una nueva etapa de recortes. "Lo que quieren hacer entre líneas de todo lo que dicen es seguir ajustando el PAMI para que los jubilados sigan pasando lo que pasan todos los días: cada vez con menos prestaciones", sostuvo. También denunció dificultades para conseguir medicamentos y autorizaciones debido a los cupos y las limitaciones económicas.

La exfuncionaria planteó además que los cambios podrían estar vinculados con un proyecto para transferir la atención de los afiliados a las provincias y dividir el organismo en 24 jurisdicciones. "Creo que en el fondo ese es el proyecto que subyace en estos cambios", afirmó. Según su interpretación, la iniciativa implicaría avanzar hacia la eliminación del PAMI tal como funciona actualmente y consideró que sería "un retroceso más en la política hacia la salud de los adultos mayores".

Deudas con las provincias y prestadores

Al referirse a la posibilidad de trasladar responsabilidades a los gobiernos provinciales, Ocaña advirtió que el organismo ya mantiene compromisos económicos pendientes. Como ejemplo, mencionó la situación de la Ciudad de Buenos Aires, a la que, según indicó, el PAMI le debe 14.000 millones de pesos por atenciones brindadas a jubilados. También estimó que Santa Fe podría atravesar una situación similar.

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La exdirectora cuestionó que los jubilados sean quienes soporten las consecuencias de las dificultades financieras. "Parece que para el Gobierno la única casta que existe es la de las personas mayores", expresó. Además, señaló que las nuevas autoridades responderían políticamente a Santiago Caputo y contrastó esa situación con la gestión anterior, que, según dijo, estaba encabezada por personas con trayectoria dentro del propio organismo.

El financiamiento y las restricciones en la atención

Sobre el origen de la crisis, Ocaña explicó que el PAMI había recibido ingresos extraordinarios provenientes del Impuesto PAIS, una parte de cuya recaudación se destinaba al organismo. Sin embargo, ese tributo dejó de cobrarse a fines de 2024 y, desde entonces, la institución pasó a depender del financiamiento del Tesoro Nacional. También mencionó que se utilizaron Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para sostener parte de sus gastos.

La exfuncionaria aseguró que durante este año el organismo estuvo cuatro meses sin recibir recursos y advirtió que las consecuencias continúan afectando a quienes necesitan atención médica. "Los prestadores siguen estando sin poder cobrar lo que corresponde y con cupos de las prácticas", señaló. Como ejemplo, explicó que un afiliado puede necesitar un estudio médico y no conseguir turno si la institución prestadora agotó los cupos disponibles antes de finalizar el mes. "Es una vergüenza que la variable de ajuste siempre sea la salud de los jubilados", concluyó.

Entrevista de Alberto Lotuf.