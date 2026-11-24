La empresa Lácteos La Ramada, perteneciente a la familia santafesina Gonella, acordó la compra de la planta quesera que Savencia tiene en la localidad de El Trébol. La operación permitió evitar el cierre del establecimiento y asegurar la continuidad de 48 trabajadores que permanecían en la fábrica.

La carta de intención se firmó el 19 de noviembre y el traspaso formal quedó previsto para este martes 24. La Ramada asumirá la gestión de la planta a partir del 1° de diciembre. El acuerdo incluye las instalaciones, los equipos y los bienes vinculados con la actividad productiva.

Uno de los puntos centrales de la negociación fue preservar las fuentes laborales. Los 48 empleados que continúan en la fábrica mantendrán sus categorías, antigüedad y remuneraciones. La dotación original era de 54 personas, pero seis trabajadores habían optado por retiros voluntarios. En las gestiones participaron las dos empresas, el gremio Atilra y el Gobierno de Santa Fe.

La planta tiene capacidad para procesar hasta 130.000 litros de leche por día y se dedica principalmente a la elaboración de quesos tybo y gouda. Savencia, multinacional francesa que había incorporado el establecimiento en 2023 tras adquirir Ilolay y activos de Sucesores de Alfredo Williner, había establecido como fecha de cierre el 31 de marzo de 2027 y puesto las instalaciones a la venta.

La adquisición se suma a un proceso de expansión de La Ramada en el sector lácteo. Entre las operaciones recientes figuran la compra de una planta de quesos y dulce de leche en Villa del Rosario, Córdoba, y la adquisición definitiva de la marca La Lácteo. Además, la compañía avanzó con inversiones en nuevas líneas de producción de leche larga vida en Franck.

Con la incorporación de la fábrica de El Trébol, el grupo amplía su capacidad industrial y fortalece su presencia en distintas categorías del mercado lácteo. La estrategia apunta a diversificar un negocio que históricamente estuvo concentrado en la producción de leche en polvo para industrias y exportación, y ganar participación en productos destinados al consumo masivo.