María, a sus 42 años, siente que su vida se ha vuelto monótona. Con una familia a la que adora, la rutina la envuelve y la sensación de vivir el mismo día se vuelve abrumadora. En un intento por romper con esa monotonía, decide mudarse a Asturias, un cambio que promete ser el inicio de una nueva etapa. Sin embargo, lo que no esperaba era encontrarse con Sergio, un hombre de 33 años que, con su labia y carisma, se convierte en una presencia constante en su vida. La relación entre ellos se caracteriza por discusiones, picardía y risas, desafiando a María a explorar sus propios límites y deseos.

En medio de esta nueva aventura, María también establece una conexión con alguien que aún no ha conocido en persona, una voz que le permite ser auténtica y sin filtros. Este aspecto de la historia resalta la importancia de las relaciones humanas en el proceso de autodescubrimiento. La trama se desarrolla en un contexto de romance y erotismo, donde los personajes se enfrentan a sus propios miedos y anhelos.

La obra, publicada en 2026 por AUTOR-EDITOR, es la primera parte de "Viaje a mi destino", que se presenta en dos tomos debido a su extensión. La edición digital está disponible en un único volumen, lo que facilita el acceso a los lectores. Con un total de 813 páginas, esta novela invita a reflexionar sobre la búsqueda de la felicidad y el amor en las etapas de la vida.

La relevancia de esta historia radica en su capacidad para conectar con aquellos que, como María, buscan un cambio significativo en sus vidas. La narrativa no solo entretiene, sino que también invita a la introspección sobre las decisiones que tomamos y las relaciones que cultivamos. En un mundo donde la rutina puede ser abrumadora, "Viaje a mi destino" se presenta como un recordatorio de que nunca es tarde para reinventarse y encontrar nuevas formas de ser.

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