María pensaba que conocía bien a Sergio, pero todo cambia cuando descubre la verdadera identidad de Cachorro. Lo que comenzó como una relación llena de bromas y complicidad se tambalea ante la ruptura de la confianza. En este contexto, Sergio deberá enfrentar las consecuencias de sus decisiones y demostrar que merece una segunda oportunidad. Sin embargo, recuperar la confianza de María no será una tarea sencilla; no se trata solo de arrancarle una sonrisa.

Por su parte, María, que siempre ha tenido claro lo que quiere, se encuentra ante una encrucijada: ¿estará dispuesta a abrirle nuevamente la puerta a Sergio? Los sentimientos no desaparecen, a pesar de los intentos de ignorarlos. En este juego de emociones, el orgullo y el miedo a salir herido convierten incluso las conversaciones más simples en auténticos desafíos.

Entre reproches y disculpas, María y Sergio tendrán que navegar por momentos de ternura y humor, que parecen seguirles incluso en los momentos más complicados. Este segundo tomo de "Viaje a mi destino" explora la idea de que perdonar no siempre implica olvidar, y que confiar requiere valentía. En este sentido, enamorarse puede ser más fácil que resistirse a los sentimientos que los unen.

La obra, que se presenta como la segunda y última parte de la historia, invita a los lectores a reflexionar sobre las complejidades del amor y la confianza. La edición Kindle ofrece la novela completa en un único volumen, lo que permite disfrutar de esta apasionante historia de principio a fin. En un mundo donde el destino a menudo juega sus cartas de manera inesperada, María y Sergio descubrirán que a veces, el camino hacia el amor está lleno de obstáculos que vale la pena superar.

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