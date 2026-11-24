Por qué el riesgo país pega más en Argentina y qué falla en la economía
El economista Alfredo Blanco analizó la volatilidad global, el impacto en la economía argentina y advirtió sobre un diagnóstico oficial "simplista" frente a la falta de crecimiento y consumo.
24/11/2026 | 08:44Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
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Radioinforme 3
El economista y docente de la Universidad Nacional de Córdoba Alfredo Blanco advirtió que los sacudones de los mercados internacionales golpean con mayor dureza a Argentina por sus fragilidades internas, el estancamiento de la actividad y la falta de recuperación del consumo. Según el especialista, el diagnóstico oficial resulta "exageradamente simplista" y no alcanza para explicar la sensibilidad de la economía local ni el salto del riesgo país.
Blanco explicó que, ante la volatilidad global y los shocks externos, los capitales buscan refugio en activos seguros como los bonos del Tesoro de Estados Unidos —un fenómeno conocido como flight to quality— y exigen mayores rendimientos a economías más vulnerables.
Por qué los capitales reaccionan más fuerte en Argentina
Para el economista, el comportamiento reactivo de los mercados y de los propios ahorristas responde a la combinación de un escenario internacional complejo y problemas domésticos persistentes:
Fragilidad interna: más allá de los datos positivos puntuales, como el balance comercial o las exportaciones petroleras, Blanco señaló que la actividad no crece, el consumo no despega y la masa salarial no muestra una mejora significativa.
Costo del financiamiento: rebatió la idea de que el nivel del riesgo país carece de importancia porque no hay necesidad inmediata de endeudamiento externo, y advirtió que encarece el costo del capital también para el sector privado.
Refugio en el dólar: sostuvo que la historia de crisis recurrentes vuelve más cautelosos a los agentes económicos locales, que mantienen al dólar como resguardo pese a las tensiones que también atraviesan otros países de la región.
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El debate sobre el modelo y el crecimiento
Al analizar qué miran los inversores y los ciudadanos, Blanco indicó que existe temor ante un posible giro brusco en la política económica que devuelva a Argentina a inflaciones extremas, pero aclaró que ese factor no agota el problema.
El economista remarcó que el consumo representa entre el 60% y el 70% de la demanda agregada y que, sin recuperación del poder adquisitivo ni expansión de la actividad, persisten riesgos de fondo. Como ejemplo, apuntó que las proyecciones de crecimiento del PBI cayeron desde estimaciones iniciales de entre 3,5% y 4% a menos del 1%, mientras que el ritmo inflacionario anual sigue siendo elevado en comparación internacional.
A su criterio, limitar la solución macroeconómica a la solvencia fiscal y al control monetario deja afuera variables decisivas en un contexto donde la economía no crece y las demandas sociales continúan presionando.
Lectura rápida
¿Quién es el autor del análisis sobre la economía argentina?
El autor es el economista y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, Alfredo Blanco.
¿Qué factores afectan la economía argentina según Blanco?
Los factores incluyen la fragilidad interna, el costo del financiamiento y la preferencia por el dólar como refugio.
¿Qué representa el consumo en la demanda agregada?
El consumo representa entre el 60% y el 70% de la demanda agregada en Argentina.
¿Cómo han cambiado las proyecciones de crecimiento del PBI?
Las proyecciones de crecimiento del PBI cayeron de entre 3,5% y 4% a menos del 1%.
¿Qué crítica hace Blanco al diagnóstico oficial?
Blanco critica que el diagnóstico oficial es "exageradamente simplista" y no explica adecuadamente la sensibilidad de la economía local.