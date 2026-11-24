Nicolás Maldonado, el hombre que sufrió una golpiza en patota en la localidad cordobesa de Despeñaderos, relató cómo se desencadenó la agresión, aseguró que recibió insultos homofóbicos y contó las consecuencias físicas y emocionales que le dejó el ataque.

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo sobre avenida San Martín, cuando Maldonado salía junto a su pareja de una fiesta de 15 años de la hija de una amiga.

Al observar que un grupo de adolescentes discutía e insultaba a una menor de edad, decidió intervenir para evitar que el conflicto pasara a mayores. Sin embargo, la propia joven a la que intentaba defender comenzó a agredirlo y luego se sumaron otras personas.

"Quise intervenir para que no hubiera conflicto entre menores, siendo yo mayor, y terminé perjudicado yo. Se me vinieron todas ellas encima", contó. "Ahí es cuando empiezan los insultos, las trompadas, las patadas. Pasó lo que se ve en el video, que parece una batalla campal contra mí. Estoy en shock todavía porque no creo que me haya pasado esto a mí", expresó en Cadena 3.

Maldonado aseguró que continúa con fuertes dolores en el rostro y que las lesiones le dificultan incluso alimentarse. "Recién vengo del médico de ponerme un inyectable. Ni siquiera puedo comer porque me duele al abrir la boca. Estoy con pastillas e inyectables", explicó.

El hombre sostuvo que nunca antes había protagonizado un episodio de estas características y remarcó que llevaba una vida tranquila. "Soy una persona que no molesta a nadie. Voy de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa y, si no, a visitar a algún familiar, pero más que eso no", manifestó.

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• Los insultos homofóbicos durante la agresión

Al ser consultado sobre si conocía a sus agresores, Maldonado reconoció que había tenido contacto anteriormente con algunos de los adolescentes involucrados. "Hay algunos que sí conozco. De hecho, en mi trabajo he atendido a algunos de esos menores", reveló.

Además, aseguró que durante la golpiza fue blanco de expresiones discriminatorias vinculadas con su orientación sexual. "Cuando me agarran a trompadas y a patadas, empiezan a decirme 'puto', 'maricón'. Se ensañaron muchísimo conmigo", recordó.

Tras el ataque, el hombre permanece en su domicilio con miedo, mientras su familia atraviesa momentos de angustia por lo sucedido.

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• Un detenido y ocho adolescentes involucrados

Por el hecho, efectivos de la Departamental Santa María detuvieron a un joven de 18 años, acusado de lesiones leves doblemente calificadas, por el concurso premeditado de dos o más personas y por estar motivadas en la orientación sexual de la víctima.

Asimismo, ocho adolescentes de entre 14 y 15 años fueron citados y serán imputados en el marco de la misma causa.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Segundo Turno de Alta Gracia, encabezada por Consuelo Gait, que continúa con el análisis de los registros fílmicos y otras medidas para esclarecer el episodio.

Informe de Fernando Barrionuevo.