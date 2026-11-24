Buster Keaton, una figura icónica del cine mudo, es recordado no solo por su talento actoral, sino también por su singular estilo que lo llevó a convertirse en un maestro de la comedia. A diferencia de otros cómicos de su época, Keaton optó por mantener una expresión seria en medio de situaciones caóticas, lo que provocaba una risa aún más intensa en el público. Criado en el ambiente del vaudeville, su formación le permitió desarrollar acrobacias y secuencias visuales que hoy son consideradas algunas de las más impresionantes en la historia del cine.

Durante la década de 1920, Keaton produjo su obra más notable, donde combinó movimiento, precisión y una estética poética que lo diferenciaba de sus contemporáneos. Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de altibajos. Tras años de olvido, su legado fue redescubierto, y hoy es reconocido como uno de los grandes maestros de la comedia del siglo XX. En este contexto, el libro de Fernando Martín Peña se presenta como una obra fundamental para entender no solo la vida de Keaton, sino también el impacto de su trabajo en el cine moderno.

Peña, un apasionado historiador y divulgador del cine, ha dedicado décadas a estudiar y proyectar los films de Keaton. En su nuevo libro, reconstruye la vida y trayectoria de este genio, iluminando las claves de una obra que, a pesar de haber sido difícil de acceder durante mucho tiempo, se revela hoy más relevante y audaz que nunca, especialmente en una era dominada por lo digital.

La obra de Keaton no solo es un testimonio de su genialidad, sino también un reflejo de una época en la que el cine comenzaba a encontrar su voz. Este libro es una invitación a redescubrir a un artista que, con su ingenio y creatividad, dejó una huella imborrable en la historia del cine. La vida y obra de Buster Keaton se convierten así en un viaje fascinante que merece ser explorado por nuevas generaciones.