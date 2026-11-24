Federico Ferraro, ingeniero escritor: publicó un libro con relatos familiares para que no se pierdan
Se trata de la obra “Yo venía en contramano”, donde revive historias narradas en su entorno de seres queridos. Reflejan la esencia de la oralidad y la vida cotidiana.
24/11/2026 | 22:12Redacción Cadena 3
FOTO: Federico Ferraro, autor de "Yo venía a contramano", junto a Chema Forte.
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Amamos Argentina
El ingeniero electrónico y docente cordobés, Federico Ferraro, presentó este martes en Cadena 3 su libro "Yo venía en contramano", una obra que reúne relatos familiares de su vida y la de los suyos. La publicación invita a reflexionar sobre la oralidad y las memorias compartidas.
El título del libro se origina de un relato familiar, en el que se rememora el partido de Argentina contra Brasil en el Mundial de Italia 1990.
El autor reveló que la idea de escribir nació hace diez años en reuniones familiares, donde se contaban historias que, a su juicio, se perderían si no se escribían. “Estas historias merecen ser contadas”, expresó Ferraro.
En ese marco, explicó que, aunque hoy se podría optar por crear contenido audiovisual, eligió escribir un libro. “Es un medio, para mí, personal de descargar emociones”, aseguró y destacó el valor de la escritura como un "proceso de diseño", en el que cada palabra tiene intención.
El libro, editado por Orsai y presentado el 12 de noviembre, se puede adquirir en la tienda online de la editorial.
Ferraro invitó a todos a escribir sus propias historias, enfatizando que cualquier relato, por cotidiano que sea, puede tener un gran valor.
Además de su faceta como escritor, Ferraro trabaja en la recolección de datos sobre el clima a través de su empresa Omixom, contribuyendo a entender fenómenos como el "Súper Niño".
“Lo más importante es generar datos mucho tiempo antes”, resaltó. Su labor busca informar sobre eventos extremos y mitigar sus efectos en la población.
Entrevista de "Amamos Argentina".
Lectura rápida
¿Quién presentó un libro en Cadena 3?
El ingeniero electrónico y docente cordobés, Federico Ferraro.
¿Cuál es el título del libro?
El libro se titula "Yo venía en contramano".
¿Cuándo fue la presentación del libro?
La presentación fue el 12 de noviembre.
¿Qué editorial publicó el libro?
El libro fue editado por Orsai.
¿Qué otro trabajo realiza Federico Ferraro?
Ferraro trabaja en la recolección de datos sobre el clima a través de su empresa Omixom.