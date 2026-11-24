FOTO: Federico Ferraro, autor de "Yo venía a contramano", junto a Chema Forte.

El ingeniero electrónico y docente cordobés, Federico Ferraro, presentó este martes en Cadena 3 su libro "Yo venía en contramano", una obra que reúne relatos familiares de su vida y la de los suyos. La publicación invita a reflexionar sobre la oralidad y las memorias compartidas.

El título del libro se origina de un relato familiar, en el que se rememora el partido de Argentina contra Brasil en el Mundial de Italia 1990.

El autor reveló que la idea de escribir nació hace diez años en reuniones familiares, donde se contaban historias que, a su juicio, se perderían si no se escribían. “Estas historias merecen ser contadas”, expresó Ferraro.

En ese marco, explicó que, aunque hoy se podría optar por crear contenido audiovisual, eligió escribir un libro. “Es un medio, para mí, personal de descargar emociones”, aseguró y destacó el valor de la escritura como un "proceso de diseño", en el que cada palabra tiene intención.

El libro, editado por Orsai y presentado el 12 de noviembre, se puede adquirir en la tienda online de la editorial.

Ferraro invitó a todos a escribir sus propias historias, enfatizando que cualquier relato, por cotidiano que sea, puede tener un gran valor.

Además de su faceta como escritor, Ferraro trabaja en la recolección de datos sobre el clima a través de su empresa Omixom, contribuyendo a entender fenómenos como el "Súper Niño".

“Lo más importante es generar datos mucho tiempo antes”, resaltó. Su labor busca informar sobre eventos extremos y mitigar sus efectos en la población.

Entrevista de "Amamos Argentina".