Una gallineta overa apareció en plena calle y fue rescatada

FOTO: Hallaron una gallineta overa en una calle de Rosario y la pusieron a resguardo

Una gallineta overa fue rescatada durante la madrugada de este jueves en la zona de Pavlov al 1700, en Rosario. El procedimiento se realizó alrededor de la 1, luego de un aviso recibido a través de la Central 911.

Personal de la Brigada Ecológica y Rescate Animal llegó al lugar y recibió el ave de manos de una unidad policial que la tenía bajo resguardo. Tras realizar maniobras no invasivas, los agentes la colocaron en un contenedor adecuado y constataron que se encontraba en buen estado de salud.

Finalmente, la gallineta overa fue trasladada para su posterior liberación en un hábitat correspondiente, según informaron desde la Brigada Ecológica y Rescate Animal.