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Una gallineta overa apareció en plena calle y fue rescatada

El ejemplar fue encontrado durante la madrugada en Pavlov al 1700 y, tras comprobar su buen estado, será devuelto a un ambiente adecuado.

08/10/2026 | 10:05Redacción Cadena 3 Rosario

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Hallaron una gallineta overa en una calle de Rosario y la pusieron a resguardo

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Una gallineta overa fue rescatada durante la madrugada de este jueves en la zona de Pavlov al 1700, en Rosario. El procedimiento se realizó alrededor de la 1, luego de un aviso recibido a través de la Central 911.

Personal de la Brigada Ecológica y Rescate Animal llegó al lugar y recibió el ave de manos de una unidad policial que la tenía bajo resguardo. Tras realizar maniobras no invasivas, los agentes la colocaron en un contenedor adecuado y constataron que se encontraba en buen estado de salud.

Finalmente, la gallineta overa fue trasladada para su posterior liberación en un hábitat correspondiente, según informaron desde la Brigada Ecológica y Rescate Animal.

Lectura rápida

¿Qué? Una gallineta overa fue rescatada.

¿Quién? El rescate fue realizado por la Brigada Ecológica y Rescate Animal.

¿Cuándo? El rescate ocurrió en la madrugada de este jueves, alrededor de la 1.

¿Dónde? En la zona de Pavlov al 1700, en Rosario.

¿Cómo? A través de un aviso a la Central 911 y maniobras no invasivas.

¿Por qué? Para garantizar el bienestar del ave y su posterior liberación en un hábitat correspondiente.

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