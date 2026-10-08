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Brutal ataque de un dogo a un menor en Córdoba: terminó con graves heridas en el rostro

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde-noche en barrio 2 de Septiembre. El menor caminaba por la vía pública cuando sufrió graves heridas en el rostro tras ser embestido por el animal.

08/10/2026 | 10:02Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Hospital de Niños de Córdoba.

FOTO: Hospital de Niños de Córdoba.

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  1.

    Audio. Un dogo atacó a un niño en barrio 2 de Septiembre y debió ser internado en el Hospital de Niños

    Panorama Federal

    Episodios

ROSARIO. Un niño sufrió heridas de gravedad en el rostro tras ser atacado por un perro de raza dogo argentino mientras caminaba por la vía pública en barrio 2 de Septiembre de la ciudad de Córdoba

Debido a la entidad de las lesiones, el menor debió ser derivado de urgencia al Hospital de Niños de la ciudad de Rosario, donde recibe atención médica.

El episodio se registró durante la tarde-noche de este miércoles en circunstancias que la Justicia e investigadores policiales intentan establecer. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según las primeras informaciones, el animal, de color blanco, sorprendió al niño en la calle y le ocasionó severos cortes en la zona facial antes de poder ser asistido.

Las autoridades locales trabajan en el lugar para determinar la propiedad del perro, esclarecer cómo se desencadenó el ataque y verificar si el animal contaba con las medidas de seguridad correspondientes para la circulación en la vía pública o si se había escapado de un domicilio particular.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un niño fue atacado por un perro de raza dogo argentino, sufriendo heridas graves en el rostro.

¿Quién fue afectado? Un niño que caminaba por la vía pública en barrio 2 de Septiembre, Córdoba.

¿Cuándo sucedió? El ataque ocurrió durante la tarde-noche del miércoles.

¿Dónde ocurrió el ataque? En la vía pública del barrio 2 de Septiembre, en la ciudad de Córdoba.

¿Cómo se está manejando la situación? El niño fue trasladado al Hospital de Niños en Rosario y las autoridades investigan las circunstancias del ataque.

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