Brutal ataque de un dogo a un menor en Córdoba: terminó con graves heridas en el rostro

ROSARIO. Un niño sufrió heridas de gravedad en el rostro tras ser atacado por un perro de raza dogo argentino mientras caminaba por la vía pública en barrio 2 de Septiembre de la ciudad de Córdoba.

Debido a la entidad de las lesiones, el menor debió ser derivado de urgencia al Hospital de Niños de la ciudad de Rosario, donde recibe atención médica.

El episodio se registró durante la tarde-noche de este miércoles en circunstancias que la Justicia e investigadores policiales intentan establecer.

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Según las primeras informaciones, el animal, de color blanco, sorprendió al niño en la calle y le ocasionó severos cortes en la zona facial antes de poder ser asistido.

Las autoridades locales trabajan en el lugar para determinar la propiedad del perro, esclarecer cómo se desencadenó el ataque y verificar si el animal contaba con las medidas de seguridad correspondientes para la circulación en la vía pública o si se había escapado de un domicilio particular.