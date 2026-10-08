FOTO: Incendios en la Patagonia: se implementará un sistema de alerta temprana para prevenir emergencias

Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- La Administración de Parques Nacionales (APN) y la Agencia Federal de Emergencias (AFE) han avanzado en la planificación de un sistema integral de alerta temprana para detectar incendios forestales en la Patagonia Norte, como parte de los preparativos para la temporada 2026/2027.

La iniciativa fue abordada durante una reunión realizada el miércoles en Bariloche, donde autoridades nacionales y responsables de las áreas protegidas analizaron los recursos disponibles y definieron estrategias conjuntas de prevención, monitoreo y respuesta ante emergencias.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, y el director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie, junto con funcionarios y equipos técnicos de ambas instituciones.

Uno de los principales ejes de la jornada fue el Sistema Integral de Alerta Temprana, que contempla la utilización de tecnología satelital, aeronaves de observación, cámaras de vigilancia y sistemas de monitoreo para detectar focos de calor.

También se analizaron procedimientos para identificar posibles incendios después del paso de tormentas eléctricas, una de las situaciones contempladas en la planificación preventiva.

Las autoridades abordaron además los protocolos de trabajo nocturno y los mecanismos de coordinación para movilizar personal y equipamiento ante emergencias.

Estas herramientas forman parte de los lineamientos operativos previstos para fortalecer la capacidad de detección y respuesta en los parques nacionales de la región.

La reunión contó con representantes de los parques nacionales Nahuel Huapi, Lanín, Los Alerces, Lago Puelo y Laguna Blanca, acompañados por los equipos de los departamentos de Incendios, Comunicaciones y Emergencias.

También participaron referentes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE).

Durante la jornada se evaluó el estado de preparación de cada área protegida y se establecieron criterios comunes para mejorar la coordinación entre organismos nacionales, provinciales y locales.

Otro de los temas tratados fue la conformación y el funcionamiento de los Comités Operativos de Emergencias locales, destinados a organizar la respuesta ante situaciones críticas.

Los especialistas presentaron las perspectivas meteorológicas para el próximo trimestre y la temporada estival, con el objetivo de incorporar las condiciones climáticas previstas a la planificación operativa.

En ese contexto, Hardie destacó la importancia de coordinar los trabajos de prevención y combate de incendios, además de considerar los posibles efectos de fenómenos extraordinarios como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

Por su parte, Álvarez señaló que el trabajo conjunto permite optimizar los recursos humanos y materiales para enfrentar escenarios críticos.

El funcionario también destacó la necesidad de involucrar a pobladores y prestadores turísticos en las acciones preventivas, con un mensaje común orientado a evitar incendios y conservar las áreas protegidas.

La planificación incluye la coordinación entre los distintos organismos responsables del manejo del fuego, la movilización de brigadistas y equipamiento y la asistencia operativa durante intervenciones de mayor complejidad.

El objetivo es fortalecer la preparación de los parques nacionales de Patagonia Norte frente a posibles incendios forestales y otras emergencias durante la próxima temporada estival.