Central ya conoce sus próximos tres partidos en el Clausura: cuándo juega

Rosario Central ya tiene definido el calendario de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura. El equipo de Jorge Almirón transita la recta final de la fase regular con 19 puntos y dentro de los puestos de clasificación a los octavos de final. El empate 1-1 ante Banfield, sin embargo, le impidió acercarse a los primeros lugares de la Zona B y también dejó al Canalla con la necesidad de sumar en las jornadas que vienen.

El próximo compromiso será el sábado 17 de octubre a las 20, cuando visite a Atlético Tucumán por la fecha 13. Luego, por la jornada 14, Central volverá al Gigante de Arroyito para recibir a Huracán el sábado 24 a las 21.30. Finalmente, cerrará este tramo ante Sarmiento, como visitante, el viernes 30 de octubre a las 21.15. El cronograma fue confirmado por la AFA.

El equipo de Almirón también tiene como objetivo sostener su posición en la clasificación a los playoffs y continuar la pelea en la tabla anual, donde busca asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores. La campaña del Canalla incluye además el título obtenido en la Supercopa Internacional frente a Estudiantes de La Plata.

Con cinco fechas por delante para completar la fase regular, Central afrontará una seguidilla que puede resultar determinante para sus aspiraciones. Después de los encuentros ante Atlético Tucumán, Huracán y Sarmiento, todavía tendrá que disputar las últimas dos jornadas del campeonato antes del comienzo de los octavos de final.