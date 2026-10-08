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A un año de su muerte, Rosario Central recordó a Miguel Ángel Russo

El club publicó un emotivo mensaje en sus redes para homenajear al entrenador que conquistó la Copa de la Liga 2023 y quedó ligado a la historia canalla.

08/10/2026 | 07:54Redacción Cadena 3 Rosario

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La imagen que publicó Rosario Central en recuerdo de Miguel Ángel Russo.

FOTO: La imagen que publicó Rosario Central en recuerdo de Miguel Ángel Russo.

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A un año del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Rosario Central publicó un mensaje en sus redes sociales para recordar a uno de los entrenadores más importantes de su historia. “Un año que no estás más físicamente, pero tu recuerdo seguirá siempre vivo en nosotros, Miguel”, expresó la institución, acompañado por corazones auriazules.

Russo murió el 8 de octubre de 2025, a los 69 años, y dejó una relación particular con el club de Arroyito, al que dirigió en cinco ciclos. En total condujo al Canalla en más de 300 partidos y consiguió el ascenso a Primera en 2013, además de salvar al equipo del descenso en 2009.

Su último paso por Central tuvo como punto culminante el título de la Copa de la Liga 2023, cuando el equipo se consagró campeón tras vencer a Platense en la final disputada en Santiago del Estero. Fue el primer campeonato de Primera División del club en 36 años y el logro que terminó de consolidar su vínculo con la hinchada canalla.

Russo también quedó asociado a una marca especial en los clásicos rosarinos: durante sus cinco etapas nunca perdió ante Newell’s. En 12 enfrentamientos consiguió siete victorias y cinco empates. A un año de su partida, Central volvió a recordarlo como parte de una historia que trascendió los resultados y quedó ligada para siempre al club.

Lectura rápida

¿Quién fue Miguel Ángel Russo?
Fue un destacado entrenador de Rosario Central, recordado por su impacto en el club.

¿Cuándo falleció?
Miguel Ángel Russo falleció el 8 de octubre de 2025.

¿Qué logró con Rosario Central?
Consiguió el ascenso a Primera en 2013 y ganó la Copa de la Liga 2023.

¿Dónde se disputó la final de la Copa de la Liga 2023?
En Santiago del Estero, donde Central venció a Platense.

¿Cuál es su récord en clásicos rosarinos?
Nunca perdió ante Newell’s, con siete victorias y cinco empates en 12 partidos.

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