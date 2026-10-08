Uruguay espera la visita de León XIV: "Tenemos que anunciar el Evangelio"

La llegada del papa León XIV a Uruguay reavivó el debate sobre el carácter laico del Estado y el lugar de la religión en la sociedad. En Paysandú, donde el pontífice realizará una visita inédita, el padre Miguel, integrante de la Basílica local, planteó su mirada sobre el significado de la llegada papal.

“Yo pienso que el Uruguay está caracterizado por un Estado realmente laico y está bueno que sea laico y la separación de Iglesia desde el principio del siglo pasado”, sostuvo el sacerdote al analizar la relación entre las instituciones públicas y la religión.

Sin embargo, advirtió sobre lo que considera una diferencia entre un Estado laico y uno que adopta una postura contraria a las expresiones religiosas. “A veces el Estado laico se vuelve un Estado laicista, que atenta contra lo religioso”, afirmó en diálogo con Cadena 3.

En esa línea, consideró que la visita de León XIV puede representar una oportunidad para generar vínculos y acercamiento entre distintos sectores de la sociedad. “Me parece que la visita del Papa puede ser un motivo también de mayor comunión, de unidad, de vínculos”, expresó.

El sacerdote también vinculó la llegada del pontífice con la necesidad de recuperar valores y espacios de espiritualidad. “Hay muchos valores humanos, religiosos, espirituales, que a veces se han perdido y hoy la gente está necesitada de esta vida interior, de esta vida espiritual”, señaló.

Miguel remarcó que la propuesta de la Iglesia no busca imponerse sobre quienes no profesan la fe católica. “No obligar a nadie, por supuesto siempre lo religioso es una opción personal”, explicó, aunque sostuvo que la Iglesia debe mantener su posibilidad de transmitir su mensaje.

“Tenemos que anunciar una verdad, la verdad del Evangelio y la propuesta”, afirmó el integrante de la Basílica de Paysandú, al defender el derecho de las comunidades religiosas a expresar sus creencias dentro de un Estado laico.

Finalmente, el sacerdote destacó que la Iglesia busca acompañar a personas que atraviesan distintas dificultades y contó una experiencia reciente con un joven. “La Iglesia no obliga, te invita. Como Jesús: si quieres seguirme. Pero tenemos que tener en un Estado laico la posibilidad de poder anunciar, sí, el Evangelio”, concluyó.

Informe de Agustín Dadamio.