Enfermedades no transmisibles: principales causas de muerte en Argentina durante 2024

Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- A pesar de la tendencia a la baja en las muertes por enfermedades no transmisibles (ENT) en los últimos 20 años, en 2024 casi el 70% de los decesos en el país se debieron a estas patologías. Entre las más comunes, las enfermedades cardiovasculares se posicionaron en primer lugar, seguidas por el cáncer, las enfermedades renales, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas.

El Ministerio de Salud de la Nación presentó el Boletín de Mortalidad por ENT, que analiza la evolución de las muertes relacionadas con estas enfermedades. Este documento, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, busca monitorear sistemáticamente la evolución epidemiológica de las afecciones crónicas y generar evidencia científica para evaluar el impacto de las estrategias implementadas, optimizando la asignación de recursos y guiando la toma de decisiones en cada jurisdicción del país.

De acuerdo con las Estadísticas Vitales de 2024, el informe indica que el 69,1% de los 376.405 fallecimientos reportados en ese año fueron atribuibles a una ENT. Además, se observa un aumento progresivo en las muertes por estas enfermedades a medida que avanza la edad, alcanzando su punto máximo en el grupo de 75 años y más.

El boletín también revela que estas enfermedades representaron el 61,5% de los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) antes de los 75 años y que, en todos los grupos etarios, las tasas fueron más altas en varones que en mujeres.

A nivel nacional, la Tasa de Mortalidad Ajustada por Edad (TAMPE) fue de 418,2 por 100.000 habitantes. Un hallazgo importante del boletín es la disparidad entre jurisdicciones, donde Misiones registró la TAMPE más alta (603,2), casi el doble de Jujuy, que tuvo la tasa más baja (305,5).

Entre las provincias con tasas más elevadas se encuentran Chaco (489,2), San Luis (475,1) y Formosa (465,7), mientras que las más bajas incluyen CABA (315,7) y Chubut (348,0).

En cuanto a los tipos de ENT, las enfermedades cardiovasculares (ECV) fueron responsables del 40,4% de las muertes, seguidas por el cáncer (23%), la enfermedad renal (3,7%), la diabetes (3,4%) y las enfermedades respiratorias crónicas (2,4%).

Además, del total de muertes por ECV en 2024, el 25,1% se debieron a insuficiencia cardíaca, seguidas por enfermedades isquémicas (21,7%), cerebrovasculares (16,9%) y enfermedades hipertensivas (7,0%). Es importante señalar que el perfil de causas cardiovasculares varía según el sexo.

En los varones, la principal causa de muerte fueron las enfermedades isquémicas (25,2%), seguidas por la insuficiencia cardíaca (22,8%). En contraste, en las mujeres, la insuficiencia cardíaca fue la principal causa (27,5%), relegando a las enfermedades isquémicas al segundo lugar (18,3%). Las tasas de enfermedades cerebrovasculares y hipertensivas se mantuvieron similares en ambos sexos.

Un estudio que se realiza desde 1997

Este análisis se lleva a cabo desde 1997, cuando se implementó el sistema de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10) en el país. Desde entonces, las ENT han sido la principal causa de fallecimientos, salvo en los años de pandemia, donde su peso relativo disminuyó debido al Sars-COV-2.

La tendencia histórica muestra una reducción constante y significativa en la Tasa de Mortalidad Ajustada por Edad por ENT. El Porcentaje Estimado de Cambio Anual (PECA) indica un descenso del -1,2% anual en la población general, con una disminución del 1,4% anual en varones y del 1,0% en mujeres.

Para continuar con esta tendencia a la baja y reducir la mortalidad prematura, el boletín subraya la necesidad de articular intervenciones en los tres niveles de atención, combinando prevención primaria, diagnóstico oportuno y control de factores de riesgo metabólicos y vasculares como la hipertensión arterial.

En este sentido, el Ministerio de Salud de la Nación ha implementado el Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (PRONAC-ACV), que organiza circuitos de atención para reducir los tiempos de diagnóstico y tratamiento, favoreciendo el acceso a terapias de reperfusión.

Recientemente, el programa ha integrado al PAMI en la red de atención y ha establecido un convenio con el Municipio de Tres de Febrero, que vincula el sistema de emergencias local con el Hospital Nacional Posadas como centro receptor de alta complejidad.

Además, para fortalecer las redes asistenciales de la enfermedad renal crónica avanzada, en mayo de este año, el INCUCAI, el Hospital Nacional Posadas y el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario de Esteban Echeverría firmaron acuerdos de cooperación para implementar el Programa para el Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica Avanzada, consolidando consultorios para la detección temprana y el cuidado integral de los pacientes.

Agencia NA