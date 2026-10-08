Estudio revela que cientos de padres mueren tras el nacimiento de sus hijos en Georgia

La mortalidad paterna tras el nacimiento de un hijo ha sido un tema poco investigado en comparación con la mortalidad materna, que ha recibido atención significativa en los últimos años. Un nuevo estudio de Northwestern University reveló que en Georgia, de más de 130,000 bebés nacidos en 2017, cientos de padres murieron en los cinco años siguientes, y aproximadamente el 60% de esas muertes fueron potencialmente prevenibles.

Los investigadores encontraron que las causas más comunes de estas muertes prevenibles incluyeron homicidios, lesiones accidentales, suicidios y sobredosis. En total, se registraron 796 muertes de padres durante este periodo, lo que representa un importante vacío en la atención de la salud pública.

El estudio, publicado en JAMA Pediatrics, destaca que mientras se realizan revisiones exhaustivas sobre la mortalidad materna, la mortalidad paterna ha sido ignorada. El autor principal, Dr. Craig Garfield, expresó que "nuestros datos muestran que los padres mueren con frecuencia en los primeros años de vida de sus hijos, y no tenemos sistemas para entender cómo podríamos prevenirlo". Esta situación representa un gran "punto ciego" en el ámbito de la salud pública.

Los resultados del estudio evidencian que, aunque ser padre puede estar asociado con menores tasas de mortalidad en hombres, muchos padres aún enfrentan riesgos significativos. Por ejemplo, entre los hombres de 30 a 34 años, la tasa de mortalidad fue de 120 muertes por cada 100,000 padres en Georgia, comparado con 231 muertes por cada 100,000 hombres que no eran padres.

Los investigadores también notaron que los padres que enfrentaron mayores riesgos de muerte eran frecuentemente hombres más jóvenes, no hispanos, solteros y aquellos que habían tenido hijos a través de Medicaid. Este patrón indica que la vulnerabilidad social juega un papel crucial en las muertes de padres.

El Dr. Garfield, quien ha trabajado en la unidad de cuidados intensivos neonatales, se sintió motivado a investigar este tema tras observar el impacto devastador que tiene la muerte de un padre en un niño. "La muerte de cualquier padre tiene enormes consecuencias para un niño, y como pediatra, me preocupa cómo la muerte de un padre impacta a los hijos, especialmente en los primeros años", comentó.

El estudio enfatiza la necesidad de crear sistemas que permitan rastrear y abordar la mortalidad paterna a nivel nacional. Garfield señaló que, si no se mide, no se puede cambiar, lo que afecta a miles de niños. Además, se espera que otros estados sigan el ejemplo de Georgia y realicen análisis similares para comprender mejor la mortalidad paterna en los Estados Unidos.