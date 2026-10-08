FOTO: Accidente en Chacarita: un motociclista herido tras colisión con un auto

Buenos Aires, 8 de octubre (NA) -- Un joven de 23 años sufrió heridas este jueves a raíz del accidente que tuvo lugar en el barrio de Chacarita, donde colisionaron una moto y un auto.

De acuerdo con información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el incidente se produjo en la calle José Guevara al 300, entre Jorge Newbery y Santos Dumont. Las circunstancias del choque están siendo investigadas, aunque se confirmó que el motociclista impactó contra el vehículo de mayor tamaño y resultó con lesiones de consideración.

El servicio de emergencias SAME acudió al lugar y decidió trasladar al joven al Hospital Tornú, donde permanece internado.

Otro accidente en Constitución

Un Ford Fiesta estuvo involucrado en otro accidente durante la madrugada, al chocar contra un Volkswagen Fox y un taxi marca Toyota, ambos estacionados, en San José 1960, entre Caseros y 15 de Noviembre, en Constitución.

El conductor del Ford, un hombre de 33 años, logró salir del vehículo por sus propios medios, aunque sufrió politraumatismos y decidió rechazar la atención médica del SAME. Actualmente, se encuentra bajo consigna policial.

En este último incidente, trabajaron en el lugar Bomberos de la Ciudad, específicamente de la Estación 3 de Barracas, así como efectivos de la Policía Comuna 1 Sur.