Un árbol de gran porte cayó sobre un contenedor y dejó ramas y cables en una vereda

FOTO: Consecuencias de la tormenta en el centro de Rosario.

La tormenta que afectó a Rosario dejó casi 80 milímetros de lluvia en la región y provocó distintos inconvenientes. Uno de ellos ocurrió en San Luis entre Moreno y Valcarce, donde un árbol de gran porte cayó sobre un contenedor ubicado junto a una de las veredas del CEMAR.

Personal del Centro de Operaciones Especiales del municipio trabajó en el lugar, cortó el árbol en distintos tramos y retiró parte de la estructura. Sin embargo, quedaron ramas de gran tamaño y cables tendidos sobre una de las veredas, delimitados con cinta de peligro. La zona es de circulación habitual de peatones, por lo que se pidió especial precaución a quienes transiten por allí y, de ser posible, utilizar la vereda de enfrente.

También cayó un árbol en Oroño y Solano López

Otro de los puntos afectados por el temporal fue bulevar Oroño y Solano López, donde la caída de un árbol interrumpió el paso vehicular. Se recomienda evitar el sector y circular con precaución mientras continúan las tareas de despeje. Recomiendan circular con precaución y evitra caminar por los sectores comprometidos mientras finalizan las tareas de despeje.

Informe de Fernando Carrafiello.