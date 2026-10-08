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Radioinforme 3 Rosario Notas

Un árbol de gran porte cayó sobre un contenedor y dejó ramas y cables en una vereda

El temporal dejó distintos inconvenientes en la ciudad de Rosario y obligó a interrumpir la circulación en la zona mientras se realizan las tareas correspondientes.

08/10/2026 | 08:07Redacción Cadena 3 Rosario

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Consecuencias de la tormenta en el centro de Rosario.

FOTO: Consecuencias de la tormenta en el centro de Rosario.

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La tormenta que afectó a Rosario dejó casi 80 milímetros de lluvia en la región y provocó distintos inconvenientes. Uno de ellos ocurrió en San Luis entre Moreno y Valcarce, donde un árbol de gran porte cayó sobre un contenedor ubicado junto a una de las veredas del CEMAR.

Personal del Centro de Operaciones Especiales del municipio trabajó en el lugar, cortó el árbol en distintos tramos y retiró parte de la estructura. Sin embargo, quedaron ramas de gran tamaño y cables tendidos sobre una de las veredas, delimitados con cinta de peligro. La zona es de circulación habitual de peatones, por lo que se pidió especial precaución a quienes transiten por allí y, de ser posible, utilizar la vereda de enfrente.

También cayó un árbol en Oroño y Solano López

Otro de los puntos afectados por el temporal fue bulevar Oroño y Solano López, donde la caída de un árbol interrumpió el paso vehicular. Se recomienda evitar el sector y circular con precaución mientras continúan las tareas de despeje. Recomiendan circular con precaución y evitra caminar por los sectores comprometidos mientras finalizan las tareas de despeje.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Rosario? La tormenta dejó casi 80 milímetros de lluvia y provocó la caída de árboles y cables en la región.

¿Quiénes trabajaron en el lugar? Personal del Centro de Operaciones Especiales del municipio se encargó de cortar y retirar parte del árbol caído.

¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió durante la reciente tormenta que afectó a Rosario.

¿Dónde cayeron los árboles? Uno de los árboles cayó en San Luis entre Moreno y Valcarce, y otro en bulevar Oroño y Solano López.

¿Por qué se recomienda precaución? Quedaron ramas y cables en las veredas, por lo que se aconseja evitar el área hasta que se realicen las tareas de despeje.

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