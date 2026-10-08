Un árbol de gran porte cayó sobre un contenedor y dejó ramas y cables en una vereda
El temporal dejó distintos inconvenientes en la ciudad de Rosario y obligó a interrumpir la circulación en la zona mientras se realizan las tareas correspondientes.
08/10/2026 | 08:07Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Consecuencias de la tormenta en el centro de Rosario.
La tormenta que afectó a Rosario dejó casi 80 milímetros de lluvia en la región y provocó distintos inconvenientes. Uno de ellos ocurrió en San Luis entre Moreno y Valcarce, donde un árbol de gran porte cayó sobre un contenedor ubicado junto a una de las veredas del CEMAR.
Personal del Centro de Operaciones Especiales del municipio trabajó en el lugar, cortó el árbol en distintos tramos y retiró parte de la estructura. Sin embargo, quedaron ramas de gran tamaño y cables tendidos sobre una de las veredas, delimitados con cinta de peligro. La zona es de circulación habitual de peatones, por lo que se pidió especial precaución a quienes transiten por allí y, de ser posible, utilizar la vereda de enfrente.
También cayó un árbol en Oroño y Solano López
Otro de los puntos afectados por el temporal fue bulevar Oroño y Solano López, donde la caída de un árbol interrumpió el paso vehicular. Se recomienda evitar el sector y circular con precaución mientras continúan las tareas de despeje. Recomiendan circular con precaución y evitra caminar por los sectores comprometidos mientras finalizan las tareas de despeje.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Rosario? La tormenta dejó casi 80 milímetros de lluvia y provocó la caída de árboles y cables en la región.
¿Quiénes trabajaron en el lugar? Personal del Centro de Operaciones Especiales del municipio se encargó de cortar y retirar parte del árbol caído.
¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió durante la reciente tormenta que afectó a Rosario.
¿Dónde cayeron los árboles? Uno de los árboles cayó en San Luis entre Moreno y Valcarce, y otro en bulevar Oroño y Solano López.
¿Por qué se recomienda precaución? Quedaron ramas y cables en las veredas, por lo que se aconseja evitar el área hasta que se realicen las tareas de despeje.