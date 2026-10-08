FOTO: Día Mundial de la Visión: la advertencia sobre pantallas y la necesidad de chequeos anuales

Buenos Aires, 8 de octubre (NA) -- La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que para el año 2050, aproximadamente el 50% de la población global padecerá de miopía. Este aumento se atribuye principalmente al uso prolongado de visión cercana en niños y la falta de tiempo al aire libre, que son factores determinantes en la elongación del globo ocular.

Así lo señala un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, que destaca que entre los factores de riesgo más relevantes para desarrollar miopía se encuentran tener uno o ambos padres con esta condición, realizar muchas actividades de visión cercana sin pausas, tener poco tiempo al aire libre y contar con una mala iluminación.

El riesgo de desarrollar miopía aumenta considerablemente si uno o ambos progenitores son miopes, aunque los factores ambientales también juegan un papel crucial en la aparición y progresión de la enfermedad. Además, el uso prolongado de dispositivos digitales de mano, como celulares y tablets, se identifica como un riesgo significativo.

Con motivo del Día Mundial de la Visión, que se celebra bajo el lema #LoveYourEyes (ama tus ojos), la comunidad médica enfatiza la necesidad de realizar chequeos oculares preventivos para detectar patologías silenciosas y combatir el aumento de la fatiga visual digital.

"Muchas afecciones oculares pueden avanzar sin presentar síntomas en sus etapas iniciales. Por ello, la visita anual al oftalmólogo, que incluya un examen de fondo de ojo, es indispensable, independientemente de si se utilizan o no anteojos," explica la Dra. María Rosa Garay, directora médica del Centro Médico Vicente Taliano, de Ospedyc.

La Dra. Garay añade: "Este chequeo es crucial en la infancia para identificar problemas de desarrollo visual que afectan el rendimiento escolar y se vuelve especialmente importante a partir de los 40 años, así como en personas con diabetes, hipertensión y antecedentes familiares de glaucoma."

Se estima que entre el 50% y el 90% de quienes pasan más de 3 horas diarias frente a pantallas sufren síntomas de fatiga visual digital, un problema que afecta tanto a niños en edad escolar como a adultos.

La frecuencia de parpadeo, que normalmente es de 15 a 20 veces por minuto, disminuye a solo 5 a 7 veces por minuto al mirar fijamente una pantalla, lo que provoca la evaporación de la película lagrimal y puede causar ojo seco.

Para una detección temprana, es fundamental estar atentos a las señales de alerta y a los síntomas más comunes de miopía, que incluyen:

Entrecerrar los ojos para ver de lejos.

Acercarse demasiado a libros o pantallas.

Experimentar dolores de cabeza y fatiga visual.

Bajo rendimiento escolar debido a dificultades para ver el pizarrón.

Adoptar posturas anormales de la cabeza para intentar enfocar.

Pasar más de dos horas diarias frente a pantallas disminuye notablemente la frecuencia del parpadeo, lo que puede causar ardor, sequedad, visión borrosa y dolores de cabeza. Para prevenir la fatiga visual digital, se sugieren algunas recomendaciones:

Aplicar la regla 20-20-20: cada 20 minutos de uso de pantalla, mirar durante 20 segundos a una distancia de 6 metros, recordando parpadear.

Fomentar actividades al aire libre: es recomendable que los niños realicen entre 1 y 2 horas diarias de actividades al aire libre, lo que es eficaz para prevenir la miopía infantil.

Mantener una buena higiene digital: se debe mantener los dispositivos a más de 40 cm de distancia y apagarlos al menos una hora antes de dormir.

"Es fundamental consultar al médico ante síntomas como refregarse los ojos con frecuencia, entrecerrar para enfocar o dolores de cabeza persistentes. Esto es el primer paso para cuidar la salud visual de toda la familia," concluyó la Dra. Garay.